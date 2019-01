Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo | due donne di destra per i migranti

Mara Carfagna contro Salvini : “Facile prendersela con 13 minorenni in mare” : Mara Carfagna dice la sua sulla questione dei parlamentari saliti a bordo della Sea Watch Ad annunciarlo è stato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: “Insieme ai colleghi deputati Prestigiacomo e Magi, al sindaco di Siracusa, ad attivisti di associazioni di volontariato e ad alcuni legali, siamo a bordo della nave Sea Watch, nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che potessimo esercitare le nostre ...

Mara Carfagna : "Deputati sulla Sea Watch? Non è illegittimo ciò che non piace al governo" : Questa mattina a bordo della Sea Watch è salito un gruppo di parlamentari che ha voluto verificare le condizioni dei 47 migranti. Ad annunciarlo è stato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: "Insieme ai colleghi deputati Prestigiacomo e Magi, al sindaco di Siracusa, ad attivisti di associazioni di volontariato e ad alcuni legali, siamo a bordo della nave Sea Watch, nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che ...

Mara Carfagna : figli - età e marito. La carriera politica : Mara Carfagna: figli, età e marito. La carriera politica Chi è Mara Carfagna e biografia Eletta a Marzo 2018, vicepresidente della camera, Mara Carfagna nasce il 18 dicembre 1975 a Salerno. politica italiana, Mara (all’ anagrafe Maria Rosaria), è sempre stata una donna intraprendente. La sua carriera non è iniziata dalla politica. Conosciamo un po’ meglio la carriera e la vita privata della Carfagna. Mara Carfagna: vita privata Per quanto ...

Mara Carfagna : figli - età e marito. La carriera politica : Mara Carfagna: figli, età e marito. La carriera politica Chi è Mara Carfagna e biografia Eletta a Marzo 2018, vicepresidente della camera, Mara Carfagna nasce il 18 dicembre 1975 a Salerno. politica italiana, Mara (all’ anagrafe Maria Rosaria), è sempre stata una donna intraprendente. La sua carriera non è iniziata dalla politica. Conosciamo un po’ meglio la carriera e la vita privata della Carfagna. Mara Carfagna: vita privata Per quanto ...

Adrian - la battutaccia di Natalino Balasso su Mara Carfagna : cala il gelo : Nel corso dell'anteprima di Adrian, lunedì sera in diretta al Teatro Camploy di Verona, la battuta più infelice è stata pronunciata da Natalino Balasso. Il comico, in un monologo delirante, ha tirato in ballo il vicepresidente della Camera, forse nell'intento di fare ridere. “Sgrana gli occhi che a

Berlusconi ricandidato - Mara Carfagna spara sulla Lega : "Scemo e più scemo" - il deputato di Salvini demolito : Tra Mara Carfagna e la Lega la situazione si fa tesa. Dopo l'annuncio di Silvio Berlusconi della propria candidatura alle prossime europee, dal fronte del Carroccio la reazione è stata gelida. Qualcuno, come il deputato Igor Iezzi, ha commentato con un tocco di macabra ironia paragonando il Cavalier

Nunzia De Girolamo e Mara Carfagna paladine di Berlusconi si scontrano in tribunale : Eva contro Eva. Mara Carfagna contro Nunzia De Girolamo. Chi dice donna dice danno. Questo è il rovello di Silvio Berlusconi. A distanza di un anno Carfagna chiama in tribunale De Girolamo con tanto di risarcimento danni di oltre 100 mila euro per «asserita diffamazione». L’oggetto del contendere è un’intervista della beneventana a Myrta Merlino su La7. La prima, Mara, si schiera con Luigi Cesaro detto ’a Purpetta, il ras delle preferenze in ...

Nunzia De Girolamo e Mara Carfagna paladine di Berlusconi si scontrano in tribunale : Eva contro Eva. Mara Carfagna contro Nunzia De Girolamo. Chi dice donna dice danno. Questo è il rovello di Silvio Berlusconi. A distanza di un anno Carfagna chiama in tribunale De Girolamo con tanto di risarcimento danni di oltre 100 mila euro per «asserita diffamazione». L’oggetto del contendere è un’intervista della beneventana a Myrta Merlino su La7. La prima, Mara, si schiera con Luigi Cesaro detto ’a Purpetta, il ras delle preferenze in ...

Mara Carfagna ironizza sull’annuncio di Di Maio : “Il sito dove chiedere il reddito di cittadinanza…” : Sempre lei, Mara Carfagna dal post su twitter facile anche oggi spara su qualcuno, su chi? Di Maio Luigi Di Maio tramite una diretta Faceook in compagnia di Di Battista, ha annunciato l’apertura del sito ufficiale per la richiesta del reddito di cittadinanza a Marzo 2019. Mara Carfagna con un post su twitter ironizza l’annuncio e mostra su un foglio di carta tutte le considerazioni “dette” sul reddito, ma ancora non ...

Nunzia De Girolamo - il pesantissimo jolly : 'Chi porto in tribunale come testimone contro Mara Carfagna' : Guerra totale tra Mara Carfagna e Nunzia De Girolamo , con la prima che trascina in tribunale la seconda e chiede un risarcimento di 100mila euro per diffamazione . Una brutta storia legata alla ...

Nunzia De Girolamo - il pesantissimo jolly : "Chi porto in tribunale come testimone contro Mara Carfagna" : Guerra totale tra Mara Carfagna e Nunzia De Girolamo, con la prima che trascina in tribunale la seconda e chiede un risarcimento di 100mila euro per diffamazione. Una brutta storia legata alla candidatura alle ultime elezioni politiche, in cui la De Girolamo rimase fuori dal Parlamento. E così, le d

Mara Carfagna porta in tribunale Nunzia de Girolamo : la frase in tv per cui le chiede 100mila euro : Un tempo Mara Carfagna e Nunzia De Girolamo erano vere amiche, oggi le due amazzoni di Forza Italia (Nunzia ormai ex azzurra) sono arrivate ai ferri corti, al punto che la vicepresidente della Camera ha citato in tribunale l'ex ministro con tanto di richiesta di risarcimento da 100 mila euro per "as

Mara Carfagna : “Più tasse per finanziare il reddito di cittadinanza e quota 100” : Mara Carfagna duro attacco al governo gialloverde, gli italiani pagheranno più tasse per colpa del reddito e di quota100 “Gli italiani oggi pagano più tasse per finanziare quota100 e reddito di cittadinanza, ma ancora non sanno chi e a quali condizioni potrà usufruire dell’uno e dell’altro. I responsabili di questa brillante operazione invece di chiedere scusa pontificano dalle piste da sci e aprono la campagna per le Europee. ...

Mara Carfagna - la lezione di stile drastica per Salvini e Di Maio : "Non fate gli stalker degli italiani" : Mara Carfagna ha lanciato un consiglio per Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista per l'ultimo giorno dell'anno. La speranza della vicepresidente della Camera è che i tre leader lascino spazio a Sergio Mattarella, evitando sovrapposizioni mediatiche proprio in occasione del tradizion