La Dottoressa Giò 3, Ultima Puntata: Un Finale Sconvolgente!

uominiedonnenews

: Una tv chiamata riciclo #oraomaipiu #ladottoressagio #hovistocose @dondibea - espressonline : Una tv chiamata riciclo #oraomaipiu #ladottoressagio #hovistocose @dondibea - paoloroversi : Ragioni per cui gli italiani non leggono e questo Paese è messo così (lista parziale e non completa ma solo a titol… - klainishbubble : RT @MaryLand_97: 'Le vediamo picchiate, violentate, e cosa facciamo? Le mandiamo a casa,nella tana del lupo.' Love You Dottoressa Giò.????… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) LaGiò 3, trama: Giorgia rischia di morire, qualcuno ha tentato di ucciderla. Paolo Zampelli si schiera dalla sua parte e le salva la vita.veramente al cardiopalma per l’de “LaGiò 3” che andrà in onda su Canale 5. Giorgia è vittima di un bruttissimo incidente stradale che si rivelerà presto non essere una fatalità ma un evento voluto e premeditato. Dopo i primi attimi di paura per la sua vita riesce a riprendersi ma rischia di non poter lavorare più in quanto ha perso la sensibilità del braccio sinistro. La sua carriera sarà davvero compromessa? Ma prima di approfondire ogni dettaglio cerchiamo di riassumere gli ultimi avvenimenti.LaGiò 3: dove eravamo rimasti Giorgia Basile continua a mettere a disposizione dei suoi pazienti le sue qualità professionali e le sue doti umane. Una donna in crisi post parto e ...