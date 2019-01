Calcio | ufficiale esonero di Inzaghi | al Bologna arriva Mihajlovic

Calciomercato Genoa - l'arrivo di Sanabria è ufficiale : GENOVA - Tramite un comunicato ufficiale, il Genoa ha annunciato "di aver acquisito dal Real Betis Balompie di Siviglia, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto definitivo, il diritto alle ...

Calciomercato Atletico Madrid - arriva Morata : è ufficiale : Un anno e mezzo al Chelsea e ora il ritorno a Madrid, sponda Atletico. È ufficiale: Alvaro Morata torna in Spagna, in quella squadra affrontata tante volte da avversario nei derby con la maglia del ...

Calciomercato Lecce - è ufficiale : preso Tumminello : Lecce - Marco Tumminello e il Lecce , ora è ufficiale. L'attaccante classe 1998, infatti, approda in prestito dall' Atalanta . Questa la nota del club giallorosso: " L'US Lecce comunica di aver ...

Calciomercato Fiorentina - è ufficiale l'arrivo di Zurkowski : FIRENZE - Mancava solo l'ufficialità. Ora, dopo le visite mediche, è arrivata: Szymon Zurkowski è un calciatore della Fiorentina . Il polacco classe 1997 arriva a titolo definitivo dal Górnik Zabrze , ...

CalcioMERCATO NAPOLI / Ultime notizie - Rog al Siviglia è ufficiale : trasferimento in prestito secco : CALCIOMERCATO NAPOLI: Ultime notizie sulle trattative in entrata e in uscita che la società partenopea sta portando avanti a gennaio.

Calciomercato Chievo - ufficiale : torna Schelotto : VERONA - " El galgo " ritorna a Verona. Matias Ezequiel Schelotto , infatti, è nuovo giocatore del Chievo . L'esterno argentino, già in veneto nella stagione 2014/2015, è stato prelevato in prestito ...

Calciomercato Südtirol - ufficiale : preso Pasqualoni : BOLZANO - Danilo Pasqualoni è un nuovo giocatore del Südtirol . Lo comunica la società altoatesina con questa nota: " F.C. Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni ...

Calciomercato - Inter : ufficiale l'arrivo di Cedric - prestito con opzione dal Southampton : La Nazionale portoghese Con la Nazionale portoghese il difensore ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, laureandosi vicecampione del mondo con l'Under 20 nel 2011. Gli obiettivi più importanti e ...

Calciomercato Inter - ufficiale : dal Southampton arriva Cedric Soares : MILANO - L' Inter , tramite, un comunicato, ha annunciato che Cedric Soares è un nuovo giocatore nerazzurro. Il difensore 27enne, come si apprende dalla nota del club, "si trasferisce in nerazzurro a ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : ingaggiato l'uruguaiano Oliva : Cagliari - Il Cagliari , tramite un comunicato, ha annunciato "l'acquisto del calciatore Christian Oliva : il centrocampista uruguaiano, proveniente dal Nacional , arriva in prestito con obbligo di ...

Calciomercato Frosinone - è ufficiale il colpo Trotta dal Sassuolo : Frosinone - Il Frosinone mette a segno un bell'acquisto per il reparto offensivo: la dirigenza ciociara, per risolvere l'astinenza da gol che affligge la squadra, ha ingaggiato un attaccante che due ...

Calciomercato Udinese : ufficiale l’arrivo di De Maio - ecco le cifre : L’Udinese ha ufficializzato nella giornata di oggi l’acquisto del difensore del Bologna Sebastien De Maio, in arrivo già domaniCalciomercato / SERIE A – Altro colpo in arrivo in casa Udinese che, dopo aver preso l’attaccante Stefano Okaka, ha ufficializzato anche Sebastien De Maio, difensore del Bologna. Il centrale ex Genoa non era riuscito a trovare spazio nell’11 iniziale di Pippo Inzaghi, con il calciatore ...