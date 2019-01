Perché diciamo Pietà l' è morta

agi

(Di domenica 27 gennaio 2019) Se da una parte è “Dovuto e sacrosanto” il compito di trovare soluzione al problema dell'immigrazione clandestina, dall'altra la politica risulta essere “al tempo stesso totalmente disinteressata al profilo umanitario: potrei dire che la, declinata nel suo senso laico, è”.Sono queste le parole pronunciate, durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario in Cassazione, dal procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo. Il problema migranti e l'atteggiamento politico tenuto dal governo, con riferimenti non troppo velati in particolare all'operare del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, sono temi toccati più volte durante l'evento.C'è chi teme che i procedimenti legati alle richieste d'asilo arrugginiscano velocemente, e ancor di più, la macchina burocratica, come il presidente della corte d'appello milanese Marina Tavassi, che ricorda che “in appello si è ...