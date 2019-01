Infastidisce i passanti e aggredisce gli agenti | fermato marocchino

ilgiornale

(Di domenica 27 gennaio 2019) Nella serata di venerdì, undi 21 anni è stato arrestato daglidella Questura di Como con l"accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.Lo straniero, infatti si era posizionato nel parcheggio del supermercato Coop situato in via Giussani a Rebbio e, in un delirio di follia, ha iniziato ad infastidire ied i clienti dell"esercizio commerciale. Non contento, ha insultato ed aggredito i poliziotti intervenuti dopo le ripetute segnalazioni arrivate al centralino da parte di cittadini esasperati.Lo straniero, inoltre, avrebbe forse avuto anche una accesa discussione con un avventore dello stesso punto vendita a causa del cellulare.A causa delle intemperanze dell"immigrato, la tensione nell"area parcheggio del supermercato era salita alle stelle. Diverse persone, sentendosi minacciate dall"atteggiamento piuttosto aggressivo ...