HONOR non crede nell’utilità degli smartphone pieghevoli

Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà smartphone Android One col marchio HONOR : Huawei fa segnare un 2018 da record, con profitti in crescita, vendite che hanno superato i 200 milioni di unità, ma HONOR continua a snobbare Android One. L'articolo Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà smartphone Android One col marchio HONOR proviene da TuttoAndroid.

Redmi non spaventa HONOR : “La sfida tra Huawei e Xiaomi è finita da tempo” : L'arrivo sul mercato di Redmi come marchio indipendente non sembra spaventare HONOR, secondo cui non c'è alcuna competizione tra i brand. L'articolo Redmi non spaventa HONOR: “La sfida tra Huawei e Xiaomi è finita da tempo” proviene da TuttoAndroid.

Nuova spinta per HONOR 9 Lite con la patch B139 : non è ancora tempo di gesture : Torna attuale uno smartphone che in questi mesi ha riscontrato un discreto successo, vale a dire Honor 9 Lite. Il device dovrebbe rientrare tra quelli destinati a ricevere l'aggiornamento con la Nuova interfaccia EMUI 9, oltre ovviamente ad Android Pie, come del resto abbiamo riportato qualche settimana fa con un articolo dedicato alla questione gesture, ma oggi 3 gennaio dobbiamo necessariamente soffermarci su un altro pacchetto software che è ...

Pienone di beta EMUI 9 su Huawei e HONOR : tutti i telefoni in test con Android 9 Pie prima del 2019 : Su quali smartphone Huawei e Honor è ora a disposizione la beta EMUI 9? Questi ultimi giorni di dicembre sono risultati fondamentali per un gran numero di smartphone del produttore cinese e attualmente Android 9 Pie è pure in test su un numero notevole di dispositivi. Facciamo il punto della situazione, considerato che, dopo la fase di sperimentazione, ognuno dei modelli protagonisti di questo articolo riceverà appunto il rilascio finale ...

Tre specialità di HONOR View 20 : le cose stupefacenti che non ti aspetti : Svela le sue carte in anticipo il nuovo Honor View 20, che verrà poi presentato ufficialmente a Parigi il prossimo 22 gennaio. A margine dell'evento ospitato ad Hong Kong, il produttore cinese si è soffermato sulla fotocamera posteriore da 48MP di cui il dispositivo è provvisto, dall'alto del sensore CMOS Sony IMX586 da 1/2'', che, grazie all'aiuto della modalità AI HDR (a propria volta coadiuvata dall'assistenza del processore Kirin 980) mette ...

Non solo GPU Turbo per HONOR 9 : altre 4 novità con l’aggiornamento B376 : Ci sono alcune segnalazioni estremamente interessanti che circolano in Rete in questi giorni per chi dispone di un Honor 9, in particolare della versione STF-L09, considerando il fatto che il produttore asiatico sta iniziando a distribuire l'aggiornamento B376. Probabilmente legata alla patch di cui vi abbiamo parlato pochissime settimane fa sul nostro magazine, si tratta di un pacchetto software che prima di tutto ha il merito di portare con sé ...

Perché è meglio non acquistare dagli store cinesi come Gearbest e HONORbuy : acquistare sugli store cinesi come Gearbest e Honorbuy è da evitare, il pericolo di prodotti difettosi è dietro l’angolo e il prezzo non è il solo fattore da prendere in considerazione. come fanno gli e-commerce cinesi ad abbattere i prezzi? Una domanda che probabilmente in pochi si sono posti. No, la risposta non è Perché in Cina tutto costa meno, tutt’altro. A differenza di quanto si possa pensare, i lavoratori cinesi in Cina, ...