Fiorentina | Milenkovic out col Chievo | è già rientrato a Firenze

Manchester United - fari sulla Serie A per rinforzare la difesa : pressing su Milenkovic della Fiorentina : Era un pallino di Josè Mourinho, ma l'addio tra il portoghese e il Manchester United non l'ha spedito fuori dai radar del calciomercato dei Red Devils. Lo United continua a osservare con estrema ...

Fiorentina - Milenkovic : 'Juve? Ora non conta. Sul mercato...' : Nikola Milenkovic , difensore della Fiorentina , finito nel mirino della Juventus , parla al Corriere dello Sport : 'Le sirene di mercato non mi distraggono, non è una cosa che mi riguarda. Il mio unico pensiero è solo la Fiorentina, la squadra con cui ho un contratto ancora molto lungo. Partita contro la ...

Fiorentina - Milenkovic : “Il mio futuro? Ho un contratto lungo - felice di essere qui” : Nikola Milenkovic, ex giocatore del Partizan Belgrado, ora in forza alla Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Fiorentina, l’infortunio di Pezzella —> tutti i dettagli Il giocatore, reduce da un ottimo avvio di mercato che lo ha messo al centro del calciomercato, ha parlato proprio di queste ultime voci […] L'articolo Fiorentina, Milenkovic: “Il mio futuro? Ho un ...

Milenkovic allontana il mercato : 'Penso solo alla Fiorentina' : Il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport , in cui ha parlato delle sirene di mercato che lo coinvolgono: 'No, è una cosa che non mi riguarda. Il mio unico pensiero è solo la Fiorentina, la squadra con cui ho un contratto ancora molto ...

Manchester United - occhi in casa Fiorentina : Mourinho pronto a strappare Milenkovic ai viola : I ‘Red Devils’ sono a caccia di un difensore per la prossima sessione di mercato, piacciono Milenkovic e Andersen Obiettivo rinforzare il reparto difensivo, magari con un giocatore proveniente dal campionato italiano. Il Manchester United guarda verso la serie A, individuando in Milenkovic il profilo ideale per aumentare il livello della propria retroguardia già nel prossimo mercato di gennaio. Il difensore della Fiorentina ...