Biathlon : Dahlmeier vince a Anterselva : ANSA, - BOLZANO, 27 GEN - Laura Dahlmeier ha festeggiato oggi ad Anterselva, in Alto Adige, la sua prima vittoria stagionale in Coppa del mondo, aggiudicandosi la

Biathlon - Dorothea Wierer quinta nella mass start di Anterselva : la vittoria va alla tedesca Dahlmeier : L’azzurra dà spettacolo sugli sci, quinta nella mass start di Anterselva dopo l’errore all’ultimo poligono. Vittozzi undicesima, trionfa Dahlmeier Ci è mancato davvero poco per un altro meraviglioso trionfo. Anzi, pochissimo. Perché nonostante i due errori già alle spalle, Dorothea Wierer si è presentata all’ultimo poligono della mass start praticamente in testa, appaiata a Laura Dahlmeier dopo averle recuperato 17 ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 - Laura Dahlmeier non sarà al via : “Ho deciso di saltare questa tappa per concentrarmi sugli allenamenti” : Laura Dahlmeier non sarà al via della tappa di Oberhof (Germania), primo appuntamento dell’anno per la Coppa del Mondo di Biathlon. La fuoriclasse tedesca ha annunciato attraverso un post su Facebook il forfait per questo appuntamento, scegliendo di concentrarsi sugli allenamenti in modo da ritrovare pienamente la condizione ottimale. Dahlmeier, dopo il periodo di stop, era rientrata in gara a Nove Mesto riuscendo a centrare subito un secondo ...

Biathlon - Dorothea Wierer limita i danni nella sprint di Nove Mesto e guadagna nella generale. Vittoria di Olsbu sulla rientrante Dahlmeier! : Non arriva un altro podio per l’Italia femminile del Biathlon: a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, il meteo ballerino condiziona la sprint. Wierer (nona), Vittozzi (18ma) e Sanfilippo (32ma) commettono due errori a testa e faticano, mentre firma la prima Vittoria in carriera la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che aveva come miglior performance l’argento olimpico nella sprint a PyeongChang. Seconda la rientrante tedesca Laura ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : domani la sprint femminile. Duello rusticano Wierer-Vittozzi - Dahlmeier ed Eckhoff per far saltare il banco : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Repubblica Ceca: per le donne ci saranno tre giorni consecutivi di gare a Nove Mesto. Si parte domani, venerdì 21, alle ore 17.30 con la 7.5 km sprint, poi le ragazze avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato 22 sarà già tempo della 10 km inseguimento: lo start è fissato alle ore 17.00. Anche in questo caso meno di 24 ore e si ritornerà in pista: domenica 23 si disputerà la prima mass start ...