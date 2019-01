All-Star Game – Fratelli Curry alla gara da 3 punti | Doncic alla Skills Challenge | la

Biathlon - Dorothea Wierer quinta nella mass start di Anterselva : la vittoria va Alla tedesca Dahlmeier : L’azzurra dà spettacolo sugli sci, quinta nella mass start di Anterselva dopo l’errore all’ultimo poligono. Vittozzi undicesima, trionfa Dahlmeier Ci è mancato davvero poco per un altro meraviglioso trionfo. Anzi, pochissimo. Perché nonostante i due errori già alle spalle, Dorothea Wierer si è presentata all’ultimo poligono della mass start praticamente in testa, appaiata a Laura Dahlmeier dopo averle recuperato 17 ...

Giorno memoria : Salvini - squAllido accostare Shoah a migranti : ... aggiungendo: " che squallore chi cerca di accostare le stragi di ieri , e i milioni di morti, con il controllo serio dell'immigrazione che fanno tutti i Paesi civili del mondo, e finalmente anche l'...

Anche Portland ha il suo Curry : l'imminente derby in famiglia all'All Star Game fa scatenare Seth : Alla seconda partenza in quintetto della stagione, il fratello di Steph è stato determinante per il successo di Portland su Atlanta

25 anni dAlla strage di Mostar : Nel conto alla rovescia verso i 25 anni dalla strage di Mostar del 28 gennaio 1994 - quando perdevano la vita, a causa di una granata, tre giornalisti della troupe Rai inviata in Bosnia , il ...

Fatima Alì morta - addio Alla star di “Top Chef” malata di tumore : aveva 29 anni : È morta Fatima Alì, la 29enne concorrente della versione americana dello show culinario “Top Chef” che a novembre aveva rivelato di essere malata di tumore: “I medici dicono che mi resta un anno di vita“, aveva raccontato ai suoi fan in una commovente lettera pubblicata sui social. La giovane era affetta dal sarcoma di Ewing, una rara forma di cancro alle ossa: “Il mio oncologo mi ha detto che ho un anno di vita, ...

All-Star Game NBA 2019 – Ecco le nuove maglie : omaggio al passato e ‘nido d’ape’ in onore degli Hornets [GAllERY] : Svelate le maglie per l’All-Star Game NBA 2019: divise bianche e nere con il logo Jordan, design che omaggia l’ASG del 1991 a Charlotte e nido d’ape sui pantaloncini come richiamo agli Hornets Dopo essere venuti a conoscenza dei titolari, sono state svelate anche le maglie che i giocatori indosseranno al prossimo All-Star Game, di scena a Charlotte il 18 febbraio. Il design della divisa richiama quelle utilizzate nel ...

NBA - All-Star Game 2019 : sfida in casa Curry da tre punti - paura per Kemba Walker : Charlotte è come una seconda casa per la famiglia Curry, visto che papà Dell ha giocato lì negli anni in cui Steph e Seth crescevano a pane e canestri. Per quello l'All-Star Game nella città del North ...

All-Star Game NBA 2019 – Nowitzki invitato Alla gara del tiro da 3 punti : forse l’ultima partecipazione della sua carriera : Dirk Nowitzki è stato invitato a partecipare alla gara del tiro da 3 punti dell’All-Star Game NBA 2019, competizione nella quale ha già trionfato nel 2006 Dirk Nowitzki è probabilmente all’ultima stagione della sua carriera. A differenza di quanto fatto vedere lo scorso anno, il centro di Dallas, arrivato a 21 stagioni in maglia Mavericks, non sembra più riuscire a reggere i ritmi forsennati dell’NBA. La carta ...

Calciomercato Genoa - Pjaca dice di no : il giocatore ha deciso di restare Alla Fiorentina : Marko Pjaca al Genoa , l'affare non si farà . Si può mettere definitivamente la parola fine alla trattativa tra il club rossoblù e l'attaccante croato attualmente in forza alla Fiorentina ma di ...

Banfi - l'Economist attacca : 'L'Italia nomina All'Unesco una star della commedia sexy' : L'approdo di Lino Banfi all' Unesco , l'agenzia delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura, continua a far discutere e a sorprendere. La nomina dell'attore alla commissione nazionale per l'Unesco in rappresentanza del governo italiano arriva infatti anche sulle pagine ...

Contrastare discriminazione e sessismo : l'associazione Presenza Femminista si presenta Alla Marsica : 'Ho incontrato Presenza Femminista durante la scuola politica che ogni anno è tenuta da Be Free , cooperativa sociale che opera da anni contro tratta, violenze e discriminazioni, ndr, dichiara ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Lahti 2019 : nella mass start tc Simone Daprà è settimo - donne fuori dAlle dieci : Nell’ultima gara dei Mondiali Under 23 di sci di fondo non arrivano medaglie per l’Italia: a Lahti, in Finlandia, oggi sono andate in scena le gare distance in tecnica classica con partenza in linea. nella 30 km maschile il migliore azzurro è Simone Daprà, settimo, mentre nella 15 km femminile nessuna italiana entra tra le prime dieci, con Anna Comarella 12ma. nella 30 km maschile il podio è tutto russo: Andrey Sobakarev chiude in ...

Samsung starebbe lavorando Alle nuove cuffie Galaxy Buds con base di ricarica da 270 mAh : Una nuova certificazione conferma che Samsung sta lavorando a Galaxy Buds, nuove cuffie true wireless che potrebbero essere presentate presto. L'articolo Samsung starebbe lavorando alle nuove cuffie Galaxy Buds con base di ricarica da 270 mAh proviene da TuttoAndroid.

NBA - svelate le stelle dell'All-Star Game : LeBron James e Giannis Antetokounmpo capitani : TORINO - L' NBA ha annunciato i dieci nomi dei titolari dell' All -Star Game , in programma a Charlotte nel weekend tra il 16 e il 18 febbraio. I capitani di di Western e Eastern Conference saranno ...