Val d' Aosta | elicottero contro aereo | bilancio finale è di 7 morti

Incidente in Valle d'Aosta - Cognetti : "Eliski va vietato" : Milano, 26 gennaio 2019 - Senso del limite, rispetto. Il premio Strega 2017 con 'Le Otto montagne', Paolo Cognetti , non si stanca di ripetere questi concetti abbinati alle vette. "Siamo in un luogo ...

Schianto tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta - morti i 2 dispersi : Schianto tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta, morti i 2 dispersi Le operazioni di ricerca si sono concluse con il ritrovamento dei due corpi. Il bilancio finale dello scontro è di sette vittime e due feriti. Nel corso della giornata previsto un sopralluogo tecnico per accertare le cause dell’incidente Parole ...

Val d'Aosta : tra i morti pilota italiano : 23.00 Tra i morti dell'incidente aereo sul ghiacciaio del Rutor in Valle d'Aosta ci sono il 53enne pilota dell'elicottero, Maurizio Scarpelli, originario di Reggello (FI), e la guida alpina Frank Henssler, 49 anni, tedesco ma operante in Valle d'Aosta. Altre 3 vittime, non sono state ancora identificate. Anche loro sono passeggeri dell'elicottero. Sull'altro velivolo, un aereo ultraleggero decollato da Megève in Alta Savoia (Francia), si ...

