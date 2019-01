Scherma – Spada maschile | conclusa la fase preliminare della tappa di Doha | sei azzurri

Scherma – Coppa del Mondo - Arianna Errigo terza a Katowice : bene anche la spada maschile a Heidenheim : Arianna Errigo e la Nazionale di spada maschile ottengono due ottimi piazzamenti nelle rispettive tappe della Coppa del Mondo di Scherma Nella tappa di Katowice (Polonia) della Coppa del Mondo di fioretto femminile bella prestazione di Arianna Errigo, che si classifica terza dopo essere stata battuta in semifinale dalla russa Inna Deriglazova. Tra le altre azzurre in gara, buona la prova di Francesca Palumbo, che rimane per poco fuori dal ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : la spada femminile riparte da L’Avana. Fiamingo ancora fuori dalla prova a squadre : La stagione della spada femminile riparte da Cuba e precisamente da L’Avana, sede della seconda prova di Coppa del Mondo. Si riparte dopo la lunga pausa invernale e dopo quell’esordio di Tallinn che aveva visto il meraviglioso podio di Alberta Santuccio dopo oltre un anno e mezzo. La siciliana cerca così conferme nella gara cubana, dove invece vuole tornare subito ad essere grande protagonista Mara Navarria. La Campionessa del Mondo ...

Scherma - Coppa del Mondo Under 20 : Beatrice Cagnin trionfa nella spada a Udine : Al Pala Bernes di Udine si è conclusa la tappa della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile e l’Italia fa festa. Beatrice Cagnin ha trionfato sconfiggendo la russa Aizanat Murtazaeva in una finale molto tirata (15-13) e ha così conquistato il suo primo successo nel circuito internazionale di categoria. La spadista veneta, in forza all’Aeronautica Militare, ha dettato legge in questa prima gara che ha tenuto a battesimo il nuovo ...