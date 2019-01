Salvini ed il mercato del Milan | “Higuain mercenario | meglio Piatek che è comunitario”

sportfair

(Di sabato 26 gennaio 2019) Matteo, ministro dell’Interno, ha parlato del calciodelche ha ceduto Higuain al Chelsea e presodal Genoa Matteoha detto la sua in merito all’avvicendamento in attacco nel, via Higuain dentro, con una battuta forse evitabile: “Sono felice della partenza di Higuain. L’attaccammento alla maglia è fondamentale, se ne è andato e abbiamo vinto. Vada altrove. I mercenari in politica e nel calcio non mi piacciono. Se mi piace? Molto. Poi è un comunitario“. La battuta sulla provenienza del calciatore non è mancata, in questo periodo nel quale si fa un gran parlare di migranti che raggiungono il nostro paese,apprezza il ‘comunitario’L'articoloed ildel: “Higuainche è comunitario” ...