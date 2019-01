Record Quagliarella | l’attaccante in lacrime

Quagliarella nella storia raggiunge il Record di Batistuta : la Sampdoria domina 4-0 contro l’Udinese [FOTO] : 1/20 Foto LaPresse ...

VIDEO Sampdoria-Udinese 4-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Quagliarella da Record nel poker dei doriani : Termina 4-0 in favore della Sampdoria di Marco Giampaolo il secondo anticipo della 21esiam giornata di Serie A. I blucerchiati si sono imposti nettamente contro l’Udinese grazie alla doppietta (su rigore) di Fabio Quagliarella, andato a segno in 11 partite consecutive in campionato (uguagliando il record dell’argentino Gabriel Omar Batistuta del 1994) e alle realizzazioni di Karol Linetty e del neo acquisto Manolo Gabbiadini. Di ...

Sampdoria nel segno di Quagliarella : 2 gol - Record - assist ed Udinese al tappeto : Fabio Quagliarella ha fatto a fette la difesa dell’Udinese, vittoria convincente per la sua Sampdoria che si proietta nelle zone “europee” della classifica Fabio Quagliarella è stato il vero protagonista della vittoria odierna della Sampdoria. A Marassi è giunta oggi l’Udinese, uscita malconcia dal campo con un 4-0 netto e senza storia, nel quale il centravanti doriano ha letteralmente banchettato. Due reti su ...

Fantastico Fabio Quagliarella - Record di gol consecutivi in serie A : Infinito Fabio Fantastico Fabio Quagliarella. Il bomber di Castellammare con il gol segnato questa sera all’Udinese per il momentaneo 1-0 entra nella storia. A quasi 36 anni (li compira’ il 31 gennaio), l’attaccante della Sampdoria ha eguagliato oggi il record della serie A di gare consecutive festeggiate con almeno un gol. Al 33′ del primo tempo di Samp-Udinese, infatti, Quagliarella ha segnato la rete del momentaneo ...

Sampdoria-Udinese 0-0 La Diretta Quagliarella cerca il gol del Record : La Sampdoria ospita l'Udinese quest'oggi allo stadio Marassi nella sfida delle ore 18 del sabato, per la 21a giornata di campionato. I blucerchiati hanno ancora l'amaro in bocca per la vittoria ...

