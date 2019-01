ilgiornale

: L'orchestra a Cinque stelle sul Titanic - 51fini : L'orchestra a Cinque stelle sul Titanic - madibrescia : RT @Trakl100: Camillo Togni (1922-1993): Helian di Trakl, Cinque Lieder per soprano e orchestra (1955) via @invita26 - HgSilvia : RT @mulder_pieter: Valentino Bucchi - Cinque Madrigali 'La dolce pena' Dora Carral, soprano - Mario Rossi, direttore - Orchestra Alessand… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) L'America è malata e il mondo deve prepararsi a un flagello peggiore di quello del 2008. Quando l'America smette di crescere, tutto il mondo soffre. E, come se non bastasse, cresce la probabilità di una guerra con la Cina che potrebbe coinvolgere Russia, Iran e persino Turchia con una incubazione dianni al massimo, secondo quanto prevede il vegliardo e lucidissimo Henry Kissinger.L'America si è ammalata sia per la brusca frenata di Wall Street che per lo shutdown causato dal braccio di ferro tra Donald Trump e Nancy Pelosi, presidente della Camera. Scatta da oggi l'aumento di tasse e multe locali mentre la candidata democratica Elizabeth Warren propone di togliere ai super ricchi 2,75 trilioni. Grandi città come Los Angeles, mettono nel salvadanaio decine di milioni per affrontare i "rainy days", le brutte giornate che verranno. Intanto si aggrava il confronto americano con ...