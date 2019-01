L’Oms | «È una bufala che i migranti ci portano le malattie»

Ingegneria genetica sugli umani - L’Oms costituirà una commissione di esperti per discuterne : (foto: Tedros Adhanom Ghebreyesus / Getty Images) Dopo l’annuncio clamoroso dello scienziato cinese He Jiankui, che afferma di aver creato i primi bambini geneticamente modificati, dovremmo forse cominciare a guardare agli interventi di Ingegneria genetica sull’essere umano come a una possibilità? È da qui che riparte l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dalle dichiarazioni del suo direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus ...