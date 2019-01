Inter | l' Arsenal vuole Perisic già a gennaio RUMORS

Inter - Nainggolan in uscita : clamoroso scambio con Ozil dell'Arsenal? (RUMORS) : Il giocatore che ha deluso maggiormente le attese in casa Inter in questa prima parte della stagione è stato Radja Nainggolan. Sabato scorso contro il Sassuolo il centrocampista belga è partito ancora una volta dalla panchina, mostrando una forma fisica quantomeno precaria. Il tecnico nerazzuro, Luciano Spalletti, qualche settimana fa aveva dichiarato come il giocatore debba cominciare a mettere l'Inter davanti a tutto visto che ci sono almeno ...

Calciomercato - Arsenal : Interesse per Audero della Sampdoria : Alla Sampdoria è arrivato la scorsa estate e ci ha messo veramente poco a diventare un punto fermo nelle scelte di Marco Giampaolo, nonostante la giovane età. Dopo aver fatto bene con la maglia del ...

Inter - l'Arsenal offre Ozil : non è nei piani di Emery (RUMORS) : L'Inter si sta muovendo già in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. A dimostrarlo c'è l'accordo trovato con il centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. In questa sessione di mercato, invece, la società nerazzurra farà poco o nulla, non avendo grandissimi problemi e dovendo sottostare ai paletti del fair ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal mette alla porta Ozil e lo offre ai nerazzurri : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Sun, Mesut Ozil sarebbe stato offerto all’Inter. Unai Emery vorrebbe riuscire a cedere il regista tedesco 30enne nel tentativo di ottenere cifre da poter reinvestire per l’acquisto centrocampista del Barcellona Denis Suarez nel corso dell’attuale sessione di Calciomercato. L’ex Real Madrid non farebbe più parte dei piani futuri […] L'articolo Calciomercato ...

L’Intervista al direttore di SportFair : “Juve favorita per la Champions - in Europa League il Napoli sfida Chelsea - Arsenal e Siviglia” : Il quadro generale sul calcio italiano ed internazionale del direttore di SportFair Intervistato da Superscommesse.it, il direttore di SportFair ha dato il suo quadro generale sul calcio italiano ed internazionale, tra pronostici e pareri personali. Dai cambiamenti nel calcio alle squadre italiane impegnate nelle sfide di Europa e Champions League, il direttore di SportFair ha così espresso la sua idea: “l’Europa League è un ...