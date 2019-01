Incendio in casa | ex calciatore in gravissime condizioni | mondo del calcio sotto shock

Incendio in casa a Scoglitti - vigili urbano salva anziana : Dipendente della Polizia municipale salva un'anziana donna da un Incendio. Il Prefetto Dispenza: “Gesto coraggioso, esempio di altruismo”.

Veronica Pivetti : “A 50 anni un Incendio mi ha portato via tutto. E ho scoperto che il mio ex mi tradiva “grazie” al mio vicino di casa” : “A 50 anni mi è veramente cambiata la vita. Un incendio mi ha portato via tutto. Sono ripartita da me stessa. Una volta spente le fiamme non avevo più nulla. Non è stato facile ma quella brutta esperienza mi ha spronata”, ha rivelato Veronica Pivetti in un’intervista al settimanale Chi. Attrice di numerose fiction e anche conduttrice di Amore Criminale, una carriera costellata di successi professionali e di momenti difficili sul ...

Incendio di tetto in una casa di Challand : Alle 19.30 di sabato 5 gennaio è stato lanciato l'allarme per un Incendio di tetto che ha interessato un'abitazione di Challand-Saint-Anselme. Dalla caserma dei Vigili del fuoco di Aosta sono partiti ...

I vicini notano il fumo e chiedono aiuto : ad appiccare l'Incendio il proprietario di casa rintracciato a Bari : Dopo aver appiccato l'incendio all'interno della sua abitazione il proprietario si è allontanato in auto facendo perdere le sue tracce. Indagini in corso

Ex agente della scorta di Giovanni Falcone muore nell'Incendio di casa sua : È morto soffocato dal fumo mentre il fuoco divorava l'appartamento al terzo piano di via delle Ferriere, nel quartiere savonese di Legino: Walter Cucovaz, ex poliziotto e ex membro della scorta di Falcone, se ne è andato così ieri sera, poco dopo le 23. A dare l'allarme è stata una vicina che ha sentito prima l'odore acre del fumo che poi ha visto uscire da sotto la porta dell'appartamento di Cucovaz. I vigili del ...

AGENTE SCORTA GIOVANNI FALCONE MUORE IN Incendio IN CASA/ Walter Cucovaz - salvo a Capaci per un cambio turno : AGENTE SCORTA GIOVANNI FALCONE MUORE in INCENDIO in CASA. Walter Cucovaz, si salvò dalla strage di Capaci per un cambio di turno: era caduto in depressione.

Incendio a casa : tre feriti di cui uno grave - a salvarli è stato un automobilista : Incendio in un appartamento a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove nella notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Campo Marzio. Ad accorgersi del rogo è stata la moglie 79enne, che è subito scesa in strada dando l’allarme ad un’auto di passaggio con una giovane coppia a bordo. Il ragazzo è andato su per le scale, trovando un’altra anziana 76enne e l’uomo 84 enne, che è stato portato in strada. I ...

Botti di Capodanno : petardo in casa lanciato da una finestra - è divampato un Incendio : Dieci persone, tra cui cinque bambini, che si trovavano una palazzina di via Forte dei Cavalleggeri a Livorno sono state soccorse verso le 2 dai volontari del 118, e alcune di loro trasferite a scopo precauzionale in ospedale per lieve intossicazione da fumi, a causa di un piccolo incendio di materiale in un corridoio condominiale dell’edificio. Le fiamme immediatamente spente, spiegano i vigili del fuoco, probabilmente sono state ...

Casale di Scodosia. Incendio devasta un mobilificio in via Caodalbero : Un Incendio ha letteralmente devastato un mobilificio nella Bassa Padovana. Il devastante rogo è divampato nella prima serata di ieri in

Incendio a Zagro di Cellio : casa inagibile

Incendio in casa : due morti e due feriti - si indaga sulle cause del rogo : Nel rogo divampato da un’abitazione di Padonchia nel comune di Monterchi (Arezzo) hanno perso la vita donna di 80 anni, disabile, e il marito 84enne, mentre altre due persone sono rimaste intossicate. Secondo una prima ricostruzione tra le possibili cause del rogo potrebbe esserci il cattivo funzionamento di una stufa utilizzata dalle due vittime per riscaldarsi. I due anziani vivevano al primo piano della palazzina interessata dalle ...