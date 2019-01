Destiny 2 pronto ai Giorni Scarlatti 2019 | quando prenderà il via l’evento?

optimaitalia

(Di sabato 26 gennaio 2019)Mantenere elevata l'attenzione della community anche dopo un anno e mezzo dall'uscita non dev'essere semplicissimo per2, eppure Bungie sfrutta tutte gli assi nella propria manica per riuscire in questo compito. Chiaramente una grandissima mano agli sviluppatori arriva dai diversi periodi dell'anno, che si prestano a una grande varietà di eventi a tema che ravvivano l'universo ludico: basti pensare al recente evento Aurora a tema invernale, o ancora la precedente Festa delle Anime Perdute, palesatasi in game durante il periodo di Halloween. Insomma, di motivi per non abbandonare il sistema solare di2 ce ne sono tantissimi (non dimentichiamo tutta la caterva di contenuti end game, eh! Ndr).Ad aggiungersi a tutto questo non potevano poi mancare i, l'evento che ogni anno viene riproposto da Bungie nel periodo di San Valentino, e che si appresta a ...