Calciomercato 2019 | tutte le trattative e news di oggi 26 gennaio 2019

Calciomercato invernale 2019 : quando inizia e finisce? Date - programma e orari : Il Calciomercato invernale si svolgerà da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio. Le squadre avranno dunque a disposizione 28 giorni per chiudere i propri affari nella finestra di riparazione, ci saranno quattro settimane a disposizione per acquistare o vendere calciatori, per cedere giocatori che hanno deluso nella prima parte di stagione e per acquistare degli uomini che possano rinforzare la formazione in vista della seconda parte ...

Calciomercato di gennaio 2019 : dopo Piatek - Milan su Carrasco : La sessione invernale del Calciomercato 2019 si conclude il giorno 31 gennaio, quindi c'è ancora tempo, per le squadre di serie A, per rafforzare i propri organici e risultare maggiormente competitive nel girone di ritorno. Piatek ha lasciato il Genoa, per accasarsi al Milan. Preziosi lo pagò 4 milioni, ne ha incassati 35 e aspettando la fine della stagione avrebbero potuto essere molti di più. Il polacco si è fatto strada nel nostro campionato ...

Calciomercato 2019 : tutte le trattative e news di oggi 24 gennaio 2019 - : 08:05 Roma-Tonali, c'è la conferma di Cellino C'è sempre più attenzione attorno al nome di Tonali. La giovane stella del Brescia interesse a tanti club. La Roma è in pole position, come confermato da ...

Calciomercato 2019 - Sassuolo : offerta per Boateng dal Barcellona : Calciomercato 2019, Sassuolo: offerta per Boateng dal Barcellona Kevin Prince Boateng, attualmente al Sassuolo, presto approderà al Barcellona. Il giocatore ex Milan, infatti, tornerà in Liga dopo l’esperienza al Las Palmas. Nelle ultime ore, l’a.d degli emiliani Giovanni Carnevali, è in partenza per la Spagna per definire i termini di contratto del giocatore. La base iniziale è quella di un prestito oneroso ...

Calciomercato gennaio 2019 : data apertura - chiusura e trattative. Il tabellone : Calciomercato gennaio 2019: data apertura, chiusura e trattative. Il tabellone Calciomercato 2019 gennaio, quando finisce La sessione invernale di Calciomercato è ormai alle porte. Le squadre italiane e straniere sono chiamate a modificare la propria squadra se necessario e a migliorarla, in vista della seconda metà di stagione. La finestra di gennaio sarebbe dovuta durare dal 3 gennaio al 18 dello stesso mese in Serie A. Questo in base alla ...

