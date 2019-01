Australian Open – Kvitova | sconfitta e lacrime… di gioia | “ho rischiato il ritiro | oggi

Tennis - Australian Open : Naomi Osaka trionfa in finale - Kvitova battuta in tre set : E' lei la nuova regina del Melbourne, e del mondo. E stavolta si può godere il suo trionfo. La Repubblica si fonda sui lettori come te, che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il sito o si ...

Australian Open - Lorenzo Musetti trionfa tra gli juniores : è il primo italiano : Un tie break ad alta tensione, un match point annullato, il trionfo al quarto match point a favore. Lorenzo Musetti è il primo azzurrino a conquistare Melbourne. Dopo la finale persa agli US open lo scorso settembre, ha centrato il titolo agli Australian open junior. Il 16enne di Carrara, prima test

Australian Open 2019 : Osaka batte in finale Kvitova 7-6 - 5-7 - 6-4. Secondo Slam per la giapponese : Osaka nuova numero 1 del mondo L'asiatica sale anche sul tetto del mondo per la prima volta in carriera, diventando la più giovane numero 1 nella storia della WTA dai tempi di Caroline Wozniacki ...

LORENZO MUSETTI HA VINTO GLI Australian Open JUNIORES/ Video - chi è il 16enne speranza del tennis italiano : LORENZO MUSETTI ha VINTO gli AUSTRALIAN OPEN JUNIORES: il giovane tennista di Carrara, a soli 16 anni, è forse la migliore speranza del movimento italiano.

Naomi Osaka ha vinto gli Australian Open : La tennista giapponese Naomi Osaka ha vinto gli Australian Open, uno dei quattro tornei di tennis che compongono il Grande Slam (cioè i tornei più importanti al mondo). Osaka ha battuto la ceca Petra Kvitová in tre set (7-6, 5-7, 6-4). Per

Inizia il regno di Osaka! La giapponese vince gli Australian Open e diventa n°1 : Kvitova si arrende in una finale emozionante : Naomi Osaka è la nuova campionessa degli Australian Open: la tennista giapponese batte Kvitova e diventa la nuova n°1 del tennis mondiale femminile Non ce ne vogliano Djokovic e Nadal che domani si giocheranno la finalissima maschile, ma gli Australian Open femminili hanno regalato più emozioni del torneo maschile. Fuori Halep (n°1) agli ottavi, la campionessa Wozniacki eliminata nei primi turni, Serena Williams ko in un match thriller ...

Lorenzo Musetti vince l’Australian Open juniores : è il primo italiano a conquistarlo : Un match point annullato e una partita chiusa alla quarta occasione disponibile. Lorenzo Musetti vince gli Australian Open juniores, diventando il primo azzurrino a conquistare Melbourne. Il 16enne di Carrara, prima testa di serie del tabellone, ha battuto il 17enne americano Emilio Nava – n. 13 del seeding e 22 della classifica Itf (Musetti in questa graduatoria è numero 4) – con il punteggio di 4-6 6-2 7-6 (14-12) dopo due ore e ...

LIVE Kvitova-Osaka - Finale Australian Open 2019 in DIRETTA : 6-7 7-5 2-4 - si decide tutto nel terzo set : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale femminile degli Australian Open 2019. Si affrontano Petra Kvitova e Naomi Osaka, in uno scontro che vale anche la conquista della prima posizione nel ranking WTA a partire da lunedì. La ceca è alla sua terza Finale Slam in carriera; ha vinto le due precedenti, a Wimbledon, nel 2011 contro Maria Sharapova (Russia) e nel 2014 contro Eugenie Bouchard (Canada). Nel corso del torneo non ha ...

Australian Open. Musetti : 'Successo dedicato alla famiglia' : Roma, 26 gen., askanews, - A premiarlo c'era Ivan Lend, foto Silverii, Federtennis,. E quando è uscito dal campo ha incrociato Novak Djokovic, che aveva visto la finale junior in tv e si è ...

La gioia di Musetti per la conquista il titolo junior agli Australian Open : Per la prima volta un atleta italiano si aggiudica il torneo junior degli Australian Open. L'impresa è riuscita nella notte a Melbuorne al 16enne carrarese Lorenzo Musetti che ha battuto l'americano ...

Musetti il baby dal braccio d'oro trionfa agli Australian Open : Lorenzo , 17 anni a marzo, è la nuova promessa del tennis italiano. È di Carrara, frequenta il Liceo Linguistico, sogna Federer e ha cominciato a giocare nello scantinato della nonna

LIVE Sport - DIRETTA sabato 26 gennaio : attesa per Sofia Goggia - Lorenzo Musetti vince gli Australian Open juniores! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli Sport di squadra. In mezzo abbuffata di Sport invernali, sia sulla neve che sul ghiaccio, per una giornata da vivere tutta in apnea. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: cronaca in tempo reale per sapere tutto quello che sta ...

