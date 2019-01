Regeni | tre anni fa il sequestro in Egitto ' Caro Giulio | noi non molliamo'

Tre anni dopo non c’è ancora verità per Giulio Regeni : Malgrado l’impegno della società civile italiana ed egiziana e della procura di Roma, i responsabili dell’omicidio del ricercatore sono ancora ignoti. Leggi

Giulio Regeni 2016-2019. I tre anni di proclami politici “per la verità” - da Renzi a Salvini-Di Maio (videoblob) : Tre anni, tre governi: Renzi, Gentiloni, Conte. Il 25 gennaio 2016 al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni, che una settimana dopo veniva trovato cadavere sul ciglio di una strada. Evidenti sul suo corpo i segni delle torture subite. Da allora in Italia è cresciuta la richiesta di verità sulla tragica fine del ricercatore di Fiumicello, testimoniata da simboli, bandiere issate su edifici pubblici e manifestazioni pubbliche, come le ...

Giulio Regeni - tre anni dalla sparizione : in 100 piazze l’Italia che non dimentica torna a chiedere la verità sull’omicidio : Il 25 gennaio 2016 fa al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni. Il 3 febbraio sarebbe stato ritrovato morto, il corpo straziato da evidenti segni di tortura, lungo la superstrada che collega la capitale con Alessandria. Tre anni dopo la verità è ancora lontana, 5 agenti egiziani sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ma i responsabili dell’omicidio non sono ancora individuati nonostante le promesse ...

Tre anni dalla morte di Giulio Regeni : di Daniele Dell'Aglio A distanza di tre anni dal sequestro e l'uccisione di Giulio Regeni , nonostante la cortina di silenzio e di depistaggi calata dal Cairo sulla vicenda, una prima importante ...

