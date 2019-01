Migranti | la Sea Watch è in acque italiane E Salvini vuole denunciare l’equipaggio

Migranti tempesta in arrivo - la Sea Watch davanti a Siracusa. Il governo 'Dei 47 a bordo si occupi l Olanda'. Ma il governo dell Aia dice no : Che sia o no l'effetto deterrente del verdetto del tribunale dei ministri che , chiedendo l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha sancito l'assoluto dovere di ...

Di Maio : Olanda dice no a prendere 47 Migranti Sea Watch 3 : Roma, 25 gen., askanews, - 'Il governo olandese ha risposto alla mia richiesta di far andare in Olanda i passeggeri della Sea Watch 3, dicendo che non spetta a loro'. Lo annuncia su Facebook il ...

Sea Watch - Salvini all’Olanda : “Prenda i Migranti”. Amsterdam : “Non spetta a noi”. Di Maio : “Nave ha vostra bandiera” : Scontro a distanza tra Italia e Olanda sul destino dei 47 migranti che si trovano a bordo della nave Sea Watch, ferma in acque territoriali italiane a circa un miglio al largo delle coste di Siracusa. L’Olanda ha fatto sapere infatti che non prenderà in carico i migranti come chiesto dall’Italia: “Finché non ci saranno accordi europei su soluzioni strutturali per i migranti a bordo dei barconi, i Paesi Bassi non prenderanno parte a ...

Migranti Sea Watch - l’Olanda respinge le richieste di Di Maio e Salvini : «Non spetta a noi» : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave ong, battente bandiera olandese, da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti. Salvini valuta la denuncia dell’equipaggio. La Procura di Catania chiede lo sbarco dei minori

Migranti : Procura Catania chiede sbarco immediato minori su Sea Watch : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - La Procura dei minori di Catania ha chiesto lo sbarco immediato dei minori non accompagnati a bordo della nave ong Sea Watch che si trova a un miglio dalla costa di Siracusa. A confermare la notizia all'Adnkronos è la garante per i minori di Siracusa Carla Trommino che

Migranti : Procura minori Catania apre indagine su bambini a bordo Sea watch : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Un fascicolo, al momento, contro ignoti, come apprende l'Adnkronos, è stato aperto dalla Procura dei minori di Catania, per accertare quanti minori non accompagnati ci sono a bordo della nave Sea watch che dalla notte scorsa staziona a 1,4 miglia dalla costa di Siracus

Migranti Sea Watch - Di Maio : «Convocare l’ambasciatore olandese» Ma la procura chiede di far sbarcare i minori : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave ong, battente bandiera olandese, da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti

Sea Watch - UE : "La priorità è la sicurezza dei Migranti" : Anche l'Unione Europea, per bocca del portavoce del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, ha fatto sapere qual è la propria posizione a proposito della nave Sea Watch 3 che ha salvato 47 migranti e ora cerca un porto sicuro mentre aspetta vicino alle coste siciliane. L'Ue, in pratica, ha fatto sapere:"Seguiamo la situazione da vicino, la nostra posizione è molto chiara: la sicurezza delle persone a bordo è la prima preoccupazione, ...

Migranti - Sea Watch è in acque italiane : La nave è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. Il sindaco di Siracusa ha dato la disponibilità ad accogliere i Migranti

Migranti : sindaco Siracusa - cittadini pronti ad accogliere in casa ospiti Sea watch : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Decine di persone, cittadini comuni, sacerdoti, associazioni, sono pronti ad accogliere i 47 Migranti a bordo della Sea watch al largo delle coste di Siracusa. A renderlo noto è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che rivela all'Adnkronos: "Nelle ultime ore ho ri

Caso Sea Watch - Toninelli : 'I Migranti se li prenda l'Olanda' : 'Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per ...

Migranti Sea Watch - Di Maio : «Convocare l'ambasciatore olandese» Salvini invia una lettera a Amsterdam : Luigi Di Maio vuole convocare «immediatamente» l'ambasciatore olandese per il caso della nave Ong Sea Watch 3 perché «come vedete in foto, batte bandiera olandese e si trova ora a pochi chilometri ...

Migranti : Sea Watch nelle acque di Siracusa. Di Maio : “Convocare ambasciatore Olanda” : La nave Sea Watch 3 con a bordo 47 Migranti soccorsi il 19 gennaio è entrata nelle acque territoriali italiane e torna a divampare la polemica. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninellichiama in causa l’Olanda poiché sull’imbarcazione “c’è una bandierina olandese che sventola” e il vicepremier Luigi Di Maiorilancia e chiede “di convocare immediatamente l’ambasciatore olandese“. L’imbarcazione della ong ...