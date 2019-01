optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Ligabue, Marco Mengoni e Vasco Rossi i più trasmessi in radio: la classifica con il podio tutto italiano - Erica91638389 : RT @OptiMagazine: Ligabue, Marco Mengoni e Vasco Rossi i più trasmessi in radio: la classifica con il podio tutto italiano - OptiMagazine : Ligabue, Marco Mengoni e Vasco Rossi i più trasmessi in radio: la classifica con il podio tutto italiano - NCartelli : @earonemusic @ligabue @mengonimarco Grande Marco Mengoni ?????? -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)apre laAirplay delle canzoni più trasmesse incon il nuovo singolo, Luci d'America, in assoluto il brano numero 1 della settimana. La prima anticipazione del nuovo album, Start, atteso a marzo, conquista immediatamente la vetta dellaAirplay dei singoli piùin Italia nella settimana compresa tra il 18 e il 24 gennaio, seguita da altri due pezzi italiani.Al secondo posto si posizionacon il singolo Hola (I Say) feat. Tom Walker, il nuovo brano estratto dall'album Atlantico, da qualche giorno disponibile anche nella versione in lingua spagnola che ha portato l'artista a tenere i primi venti promozionali in Spagna.Sul gradino più basso di untutto italiano si posizionacon La verità, stabile ai vertici dellaAirplay ormai da 9 settimane. Lo seguono tre brani internazionali, quelli di Mark ...