Il Presidente dell’Osservatorio Internazionale Salute sugli Immigrati | “nessuno crede

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Riguardo il tema dei migranti eil Dott. Francesco Aureli,dell’Osservatorio, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus.“In quanto Osservatorionoi proponiamo di guardare alla migrazione con un paradigma completamente nuovo, come azione strutturale noi andiamo a vedere i benefici che la migrazione può portare ai cittadini Italiani e non solo a quelli dei paesi in via di sviluppo“. “Gli stranieri presenti in Italia sono 5 milioni e mezzo e portano nelle casse dello stato circa 19 miliardi di euro all’anno, con un surplus positivo di 3 miliardi l’anno per lo stato Italiano. C’è una decrescita demografica che ci dice, secondo i dati OCSE, che da qui al 2050 ci saranno 6 milioni in meno di Italiani e avremo ...