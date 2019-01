Gigabyte annuncia AORUS RTX 2070 Gaming Box

eurogamer

(Di venerdì 25 gennaio 2019)hatoRTXBox, la prima soluzione grafica esterna al mondo con Ray Tracing in tempo reale e intelligenza artificiale.RTXBox è equipaggiata con l'ultima generazione di schede grafiche NVIDIA Turing GeForce RTXe, attraverso l'ultima interfaccia di trasmissione ad alta velocità Thunderbolt 3, non solo offre potenti prestazioni di gioco 3D agli Ultrabook abilitati per Thunderbolt 3, ma aggiorna anche l'Ultrabook con Ray Tracing in tempo reale e intelligenza artificiale.RTXBox è una potenza grafica grazie alla scheda video GeForce RTXe un alimentatore da 450 W installato all'interno, che non richiede alcuno sforzo aggiuntivo per accomodare una scheda grafica esterna. La GPU è raffreddata da una ventola personalizzata da 130 mm, garantendo prestazioni termiche superiori e funzionamento silenzioso. Grazie ...