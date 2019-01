Gdpr | chi è costui? Come vengono protetti i nostri dati personali

huffingtonpost

(Di venerdì 25 gennaio 2019) (A cura della redazione di Europea. Parlano i fatti)trattati i?L'Unione europea si è da tempo dotata di regole che stabiliscono a quali condizioni e con quali modalità è consentito raccogliere, conservare, utilizzare o comunicare – in una parola 'trattare' – irelativi alle persone fisiche, in modo da conciliare il diritto alla privacy con le esigenze dell'economia moderna. Nel 2016 il quadro normativo è stato profondamente modificato per adeguarlo alle sfide delle nuove tecnologie e accrescere la fiducia delle persone nei servizi digitali e nella società dell'informazione.Il Regolamento generale sulla protezione dei, noto, offre ai cittadini europei una tutela uniforme – uguale in tutti gli Stati membri – elevata e molto estesa, sul piano sia del contenuto che dei ...