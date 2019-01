Gattuso | ' Piatek sembra Robocop e Higuain è il passato'

Milan - Gattuso 'Piatek sembra Robocop. Higuain poteva fare di più' : E lui è uno dei più forti difensori al mondo. Sono abituato a vedere grande fairplay in questo stadio. Il nostro è un pubblico maturo. Se poi dovesse succedere, come ho già detto, siccome sono pochi ...

Milan - Gattuso racconta i primi giorni di Piatek : “sembra Robocop! Su Cutrone…” : Milan, Gennaro Gattuso sembra essere entusiasta del neo arrivato Piatek, il quale punta già a giocare contro il Napoli domani sera “Piatek sembra Robocop, dice poche parole. ‘Voglio fare gol e spaccare tutto’. Lo ha dimostrato anche ieri nel primo allenamento. Ha grande fisicità, tecnicamente gli piace attaccare la profondità“. Lo ha detto il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara con il Napoli, ...

Milan - Gennaro Gattuso ed il caso Higuain : “se mi ha deluso? Ecco cosa dico” - e su Piatek… : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato dell’addio imminente di Gonzalo Higuain e del possibile approdo in rossonero di Piatek “Higuain? Non sono deluso, io sono stato calciatore e so come alle volte ragiona un giocatore. Ho fatto di tutto, lui con me si è comportato molto bene. Accetto la scelta, ci è successo anche con Bonucci. Il rispetto rimane. Peccato perché potevamo metterlo nelle condizioni di esprimersi meglio. Ancora non ...