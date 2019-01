Dominik Paris vince la discesa libera di Kitzbuhel | è il quarto trionfo in carriera sulla

Sci - Discesa Kitzbuhel : strepitoso Dominik Paris! Terza vittoria sulla Streif : È un trionfo, il terzo in Coppa del Mondo in questa stagione , per l'azzurro. Bene anche Christof Innerhofer che non riesce però a tenere il passo del suo connazionale: all'arrivo è terzo nella ...

Sci alpino - Dominik Paris SIGNORE DI KITZBUEHEL! Streif domata per la terza volta - 4° Innerhofer : Dominik Paris è il SIGNORE della Streif! Il velocista azzurro entra nella leggenda, trionfando per la terza volta in carriera in discesa libera a Kitzbuehel. Un capolavoro quello dell’altoatesino dal primo all’ultimo tratto della mitica pista austriaca. Bravissimo nella parte alta, poi ottimo anche nella Steilhang e successivamente nella stradina di puro scorrimento ed infine l’apoteosi arriva sull’Hausbergkante con Paris ...

Sci - Dominik Paris vince la discesa libera di Kitzbühel. Terzo successo stagionale per l'altoatesino : ... i dossi e i salti della discesa più famosa della Coppa del Mondo di sci. Fare meglio di lui sembrava impossibile e invece la classe dell'azzurro e il suo feeling con questo tracciato hanno creato il ...

VIDEO Dominik Paris - la vittoria nella discesa di Kitzbuehel 2019. Streif conquistata per la terza volta! : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’altoatesino ha giganteggiato sulla mitica Streif e si è laureato dottore nell’Università della velocità per la seconda volta in carriera dopo il sigillo del 2013 (ma non va dimenticato il successo in superG nel 2015). Oggi l’azzurro è stato praticamente perfetto, ha fatto gara alla pari con Feuz e nel finale si è ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio : Dominik Paris vince la discesa di Kitzbuehel - Djokovic in finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport di oggi, venerdì 25 gennaio. Si parte, ovviamente, con gli Australian Open di tennis. A Melbourne Novak Djokovic cercherà di sbarazzarsi di Lucas Pouille per raggiungere Rafa Nadal in finale. Per i nostri colori di particolare interesse per la semifinale tutta italiana nel torneo junior tra Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Nella mattinata subito un altro piatto forte: la discesa ...

Diretta discesa Kitzbuhel / Streaming video e tv : Dominik Paris primo - Innerhofer è terzo! - CdM sci - : Diretta discesa Kitzbuhel, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri sulla Streif con Paris e Innerhofer.

Sci alpino - Dominik Paris cala il poker sulla Streif : l’azzurro stravince la discesa di Kitzbühel : Lo sciatore italiano conquista la discesa maschile di Kitzbühel, mettendo in fila tutti gli avversari più pericolosi. Sul podio anche Innerhofer, terzo dietro Feuz Dominik Paris vince la discesa maschile di Kitzbühel, dominando sulla Streif e piazzando il quarto successo in carriera su questo tracciato. Una prestazione pazzesca quella dello sciatore azzurro, capace di mettere in fila tutti i propri agguerriti avversari, costretti ad ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 - Dominik Paris : “Ho fiducia” - Christof Innerhofer : “Penso a sciare bene” : Anche se il meteo ci sta mettendo lo zampino, costringendo gli organizzatori a rivoluzionare il programma del fine settimana (clicca qui per tutte le info), si è disputata la seconda prova della discesa libera di Kitzbuhel, sulla mitica Streif. Andiamo, quindi, a conoscere il punto di vista degli atleti della squadra azzurra, con le parole rilasciate al sito ufficiale Fisi.org. Il primo a parlare è stato Dominik Paris, uno che su questa pista ha ...

Miglior tempo di Mayer in prova a Kitzbuhel - quarto Dominik Paris; problemi per Jansrud : dell'austriaco Matthias Mayer il Miglior tempo nella prima prova della discesa di Kitzbühel , giovedì ci sarà la seconda, , in vista della gara in programma sabato sulla Streif. Il padrone di casa ha ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019 : Dominik Paris non vuole fermarsi. Obiettivo : domare ancora la Streif : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arrivano nel tempio della velocità. Sabato è il grande giorno della Discesa libera di Kitzbuehel. Semplicemente la Streif, una delle piste più difficili ed emozionanti dell’intero Circo Bianco. C’è grandissima attesa e voglia di riscatto in casa Italia dopo una prestazione sottotono in quel di Wengen e soprattutto i fari sono puntati su Dominik Paris, che in passato ha già domato il mitico ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 - Dominik Paris : “Una prova così - su una pista dove ho fatto sempre fatica - mi dà tanta fiducia” : La seconda prova della discesa libera di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha visto Dominik Paris realizzare il miglior tempo. Un risultato importante per l’azzurro, che può dare morale in vista della gara di sabato, dove punterà ad essere ancora grande protagonista. Queste le dichiarazioni di Paris, rilasciate alla Fisi, al termine della discesa: “Sono anni che cerco le linee giuste, oggi sono riuscito a farle e sono ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : Dominik Paris vola nella seconda prova di discesa - nono Innerhofer : Il nostro Dominik Paris ha fatto registrare la migliore prestazione nella seconda prova della discesa libera di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Rispetto alla giornata di ieri il percorso è stato notevolmente accorciato, dato che il tempo finale del nativo di Merano è stato di 1:46.27 (rispetto ai canonici due minuti e mezzo della discesa sulla pista del Lauberhorn). Secondo tempo per il francese Johan Clarey ...