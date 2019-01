Cina | Lippi ai saluti | contratto scaduto | non sarà più l' allenatore della Nazionale

Coppa d'Asia - netto ko contro l'Iran e dimissioni : Lippi lascia la panchina della Cina con una velenosa frecciatina : Dopo il netto ko contro l'Iran, Marcello Lippi ha annunciato il suo addio alla panchina della Cina: prima di andare però, l'ex ct dell'Italia non ha risparmiato una velenosa frecciatina ai calciatori "...

Coppa d’Asia - netto ko contro l’Iran e dimissioni : Lippi lascia la panchina della Cina con una velenosa frecciatina : Dopo il netto ko contro l’Iran, Marcello Lippi ha annunciato il suo addio alla panchina della Cina: prima di andare però, l’ex ct dell’Italia non ha risparmiato una velenosa frecciatina ai calciatori “Voglio ringraziare tutti, perché con questa partita termina il mio contratto con la nazionale cinese. È stato un onore per me allenare una nazionale così importante per un Paese così importante come la Cina“, con ...

Calcio - Coppa d’Asia 2019 : la Cina di Marcello Lippi battuta dall’Iran per 3-0 nei quarti : La Cina di Marcello Lippi è fuori dalla Coppa d’Asia. Ad Abu Dhabi, nel teatro dello stadio Mohammed Bin Zayed Stadium la formazione del Paese più popoloso del mondo è stata battuta per 3-0 dall’Iran nei quarti di finale. L’incontro è stato deciso dalle reti di Taremi e Azmoun, rispettivamente al 18° e al 31° minuto del primo tempo, e di Ansarifard, al 46° della seconda frazione, con le speranze cinesi ormai ridotte al ...

La Cina di Lippi vola ai quarti : La Cina approda ai quarti di finale di Coppa d'Asia. La squadra guidata da Marcello Lippi supera 2-1 in rimonta la Thailandia. Sotto al 31' per il gol messo a segno da Jaided, nella ripresa la ...

VIDEO La Cina di Marcello Lippi vola agli ottavi di finale della Coppa d’Asia : La Cina di Marcello Lippi si è qualificata agli ottavi di finale della Coppa d’Asia. I ragazzi del CT Campione del Mondo 2006 con l’Italia hanno sconfitto le FiLippine per 3-0 (doppietta di Wu Lei, rete di Yu Dabao) e hanno così staccato il pass per la fase a eliminazione diretta. Di seguito il VIDEO con la vittoria della Cina e la qualificazione agli ottavi. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

