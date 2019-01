Torna il freddo sulla Regione | la minima -15 a Roccaraso

Maltempo : Tornano freddo e gelo - a rischio i raccolti di verdure e ortaggi : Con il ritorno del freddo e del gelo sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi dopo le gravi perdite subite dall’inizio dell’anno che hanno ridotto le disponibilità sui mercati. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo in arrivo. Nelle campagne – sottolinea la Coldiretti – le temperature sotto lo zero danneggiano le coltivazioni invernali come carciofi, finocchi, sedano, prezzemolo, cavoli, verze, cicorie ...

Impulsi Polari sull'Europa - a fine gennaio Torna il freddo - sull'Italia Pioggia e neve a bassa quota : Roma - Cambio radicale di circolazione atmosterica sull'Europa nei prossimi giorni, in particolare su Gran Bretagna, Francia e Spagna, dove l'anticiclone presente da giorni viene rimpiazzato dalle correnti più instabili atlantiche. I primi effetti sono già visibili in queste ore con una modesta perturbazione sull'Italia, seguita dalla formazione di nuove basse pressioni sul Mediterraneo nel weekend responsabili di tempo ...

Meteo - previsioni del tempo dal 13 al 20 gennaio : temperature più miti - poi Torna il freddo : La circolazione fredda è ormai agli sgoccioli, dopo aver causato una fase di Meteo invernale con nevicate ancora una volta più significative sulle regioni adriatiche. Il culmine dell’ondata di freddo è stato già raggiunto, ma l’afflusso freddo artico, proveniente dai Balcani, proseguirà ancora in parte sabato per poi affievolirsi sempre di più. In Italia giungeranno correnti un po’ più miti, ma sempre dai quadranti ...

Scuole al freddo - con le basse temperature Torna l'emergenza da Bologna a Palermo : Caldaie rotte e termosifoni guasti, decine le segnalazioni soprattutto al Sud. C'è chi va in aula con le coperte e chi sceglie di disertare le lezioni. in Sicilia l'esposto del Codacons per interruzione di pubblico servizio. Raccontateci la situazione nella vostra città

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : Tornano freddo e neve - Giovedì 10 Gennaio bufere fino a bassa quota [MAPPE e DETTAGLI] : 1/19 ...

Meteo - Torna il freddo : “svolta polare” sull’Italia - temporali e neve : Secondo gli esperti Meteo nelle prossime ore dovremo fare i conti con una nuova irruzione di origine polare che farà scendere le temperature. Valori rigidi diurni si segnalano al Sud e soprattutto sulle zone adriatiche dove i cieli saranno spesso coperti dalle nubi. Ritorno a notti con gelo intenso invece su tutto il Nord e su alcune aree interne del Centro.Continua a leggere

Allerta Meteo Molise : Tornano freddo e neve : Dopo una breve tregua nella giornata di oggi, atteso un nuovo peggioramento del tempo in Molise con un sensibile calo delle temperature e neve anche a quote basse. La Protezione civile regionale ha emesso per domani 9 gennaio un’Allerta gialla. Nel corso della giornata sono previste piogge e nevicate al di sopra degli 800-1000 metri con tendenza al calo della quota neve dalla serata sul versante adriatico. L'articolo Allerta Meteo Molise: ...

Meteo Ragusa - nel fine settimana Torna il freddo polare : A cominciare da venerdì la colonnina di mercurio tornerà a scendere in provincia di Ragusa. Il freddo polare dovrebbe andar via da lunedì

Brusco calo delle temperature - da mercoledì Torna il freddo artico : Roma - Quella che si prospetta a breve non sarà un'irruzione di aria polare come quella che ci ha accompagnato nella prima settimana di gennaio, tuttavia il calo termico sarà sensibile soprattutto rispetto a questi primi due giorni della nuova settimana che sono stati caratterizzati da clima generalmente più mite sull'Italia e le nevicate potranno cadere fino a quote molto basse. Il fronte freddo vero e proprio si ...

Si Torna a scuola - ma i bambini si trovano al freddo e in aule sporche. Accade a Vernole - ma il sindaco invita alla calma : Nella scuola Primaria di Vernole inizio agitato questa mattina. I genitori lamentano aule sporche e fredde, ma dirigente e sindaco minimizzano.

Freddo di notte - rialzo termico di giorno. Ma da mercoledì riTorna l'Aria Artica : Roma - La prima ondata di gelo dell'inverno 2018-2019 si sta concludendo. A partire da domenica ci sarà un graduale ritorno alla normalità ma già dalla notte un nuovo impulso Freddo dai Balcani riporterà un po' di Freddo sulle adriatiche e nella seconda parte della settimana la diminuzione termica si estenderà anche a buona parte d'Italia. Domenica 6 gennaio, la Befana: aria più mite giunge da ovest ...

Meteo - sull’Italia Torna il freddo polare : venti forti e altra neve : Dopo la breve pausa dell'Epifania, una irruzione di aria polare proveniente dal Nord Europa si sta abbattendo sull'Italia dal nord est portando un altro carico di vento gelido e neve. Sarà solo il preludio di una settimana caratterizzata da una nuova ondata di maltempo che colpirà in particolare il centro sud.Continua a leggere

Meteo : a febbraio potrebbe Tornare Burian - portando neve e freddo sull'Italia : Da qualche giorno l'Italia è sotto la morsa del gelo. Praticamente ovunque le temperature sono scese al di sotto delle medie stagionali, anche di 8-10 gradi e la neve ha fatto la sua prima comparsa rendendo magici i primi giorni dell'anno. La situazione per gennaio e febbraio dovrebbe regale diverse novità, a partire dal possibile ritorno di Burian Il Meteo in Italia per il mese di gennaio La prima settimana del nuovo anno è iniziata con ...

Previsioni Meteo - la Befana stempera il freddo al Sud e riporta il foehn al Nord ma in settimana Torna il gelo da est [MAPPE] : 1/21 ...