TAV, si fa o no? Salvini dice di “Si” il Movimento 5 Stelle invece dice “No”

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Si torna a parlare di TAV,favorevoleche si farà, mentre quelli del M5S dicono di no “La Tav va fatta: costa piu’ non farla che farla, spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo, al programma ‘Povera Patria’ in onda domani su Rai2 in seconda serata.“Se i costi saranno superiori ai benefici la Tav non si farà. Non per fare il rispetto a qualcuno ma per fare gli interessi di tutti gli italiani”. Così, fonti parlamentari del M5S, intervengono nel dibattito sulla Torino-Lione. “Abbiamo il dovere di utilizzare i soldi dei cittadini con la diligenza del buon padre di famiglia”, ribadiscono le stesse fonti.LEGGI ANCHE: TAV, Gelmini di FI il referendum è perdita di tempo: “E’ da dementi bloccare la ...