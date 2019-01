umbriacronaca

: +++ Teatro, cinema, conferenza. Domenica 27 e mercoledì 30 gennaio +++ #Spoleto - DueMondiNews : +++ Teatro, cinema, conferenza. Domenica 27 e mercoledì 30 gennaio +++ #Spoleto - UmbriaTurismo : Narni, Umbertide, Perugia, Assisi, Terni e Spoleto: Giorno della Memoria - UmbriaTurismo - cityjournal_ : Appuntamenti di Isuc e Regione Umbria a Narni, Umbertide, Perugia, Santa Maria degli Angeli, Terni e Spoleto… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Testimonianze, incontri, approfondimenti, film, documentari e spettacoli teatrali per raccontare la tragediaShoah e per preservarne la, perché, come dice Primo Levi, «…sarà bene ricordare a chi non sa, ed a chi preferisce dimenticare…»: questo il ...