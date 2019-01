Sea Watch verso la Sicilia, Di Maio promette aiuti ma lo sbarco è vietato. “Andate a Marsiglia”

blogitalia.news

: La Sea Watch al largo di Lampedusa. 47 migranti a bordo. Salvini ha detto - cito letterale - “nisba” alla richiesta… - martaserafini : La Sea Watch al largo di Lampedusa. 47 migranti a bordo. Salvini ha detto - cito letterale - “nisba” alla richiesta… - eziomauro : Migranti, la Sea Watch si avvicina alla Sicilia per evitare la tempesta. Salvini: 'Una provocazione' - LegaSalvini : SEA WATCH, #SALVINI CHIUDE PORTI 'CI PENSINO MALTA E BRUXELLES' -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Nuovo caso in arrivo tra l’Italia e gli sbarchi, a largo delle costene in arrivo la Ong Sea Wartch, ma il ministro Diavverte: “sanitari li garantiremo ma lofatelo a Marsiglia” Dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Seacon 47 migranti a bordo si sta dirigendol’Italia. Non una provocazione, ma come riferiscono i membri della organizzazione umanitaria tedesca una vera e propria fuga del “medicane”, il ciclone mediterraneo che si sta abbattendo in questi giorni sul Mediterraneo meridionale.“Sul nostro mare si sta abbattendo un ciclone mediterraneo, fenomeno meteo piuttosto raro con onde di 7 metri, pioggia e vento gelido” scrive Seasu twitter.Ora si trova al largo dellascatenando un nuovo caso politico. Il vicepremier Luigi Diassicura che il governo ...