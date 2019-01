Roma | El Shaarawy | «Con l' Atalanta sarà uno scontro Champions»

Roma : El Shaarawy - ora serve continuità : ANSA, - Roma, 24 GEN - "Col Torino abbiamo dato un segnale forte al campionato e alla corsa per la Champions League. Abbiamo ridotto il distacco e siamo ad un punto". Così l'esterno della Roma, ...

Roma - El Shaarawy a Londra per una partita di biliardo. E Totti lo prende in giro : 'Ma non sei capace...' : Sabato ha risolto la partita contro il Torino segnando il decisivo gol del 3-2, Stephan El Shaarawy ha deciso poi di festeggiare partendo per qualche giorno. Destinazione? Londra, per assistere a una ...

El Shaarawy stende il Torino e porta la Roma in zona Champions : La Roma doma il Toro dopo una vera e propria battaglia in campo e torna in zona Champions. I giallorossi si impongono in casa contro i granata per 3-2 e salgono al quarto posto scavalcando in un solo colpo Lazio e Milan, in campo rispettivamente domani al San Paolo contro il Napoli e lunedì al Ferra

VIDEO Roma-Torino 3-2 - Highlights - sintesi e gol della partita. El Shaarawy decisivo : La Roma ha sconfitto il Torino per 3-2 nell’anticipo della 20^ giornata di Serie A. I giallorossi sono andati in vantaggio al 15′ con Zaniolo che di forza ha segnato, poi al 34′ è arrivato il raddoppio col rigore trasformato da Kolarov. I granata però si scatenano nella ripresa e pareggiano grazie ai missili dalla distanza di Rincon e Ansaldi prima che El Shaarawy si inventi il gol della vittoria. Di seguito il VIDEO con gli ...

Roma - vittoria e batticuore contro il Torino : Zaniolo ed El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi : La Roma batte il Torino a fatica, sprecando un doppio vantaggio e chiudendo la gara solo nel finale: la prestazione di Zaniolo e il gol vittoria di El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi Dopo la sosta a cavallo fra i due anni e gli impegni di Coppa Italia, torna finalmente la Serie A. La gara d’apertura della 20ª giornata, la prima del girone di ritorno, vedere Roma e Torino affrontarsi in una gara divertente e piena di ...

Roma - che fatica : battuto il Torino (3-2) con Zaniolo più Kolarov e El Shaarawy : La Roma ha battuto il Torino all'Olimpico per 3-2 grazie ai gol di Zaniolo, Kolarov (rigore) e El Shaarawy. Per i granata sono andati in gol Rincon e Ansaldi, che avevano...

Roma-Torino 3-2 : El Shaarawy firma il gol vittoria - dopo la rimonta granata : La Roma batte il Torino all'Olimpico per 3-2. I giallorossi comandano il primo tempo, chiuso sul 2-0 con rete di un super Zaniolo e Kolarov su rigore, ma si buttano via nella ripresa, facendosi ...

Roma-Torino 3-2 - Serie A : i giallorossi si fanno rimontare - poi vincono con El Shaarawy : La Roma ha sconfitto il Torino per 3-2 nell’anticipo della 20^ giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. I giallorossi si sono imposti all’Olimpico e sono balzati momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa degli impegni di Lazio e Milan su cui ora vantano uno e due punti di vantaggio. I granata, invece, non riescono a risalire dal nono posto e ora rischiano di scivolare indietro. A decidere la contesa è ...

Roma-Torino 3-2 La Diretta El Shaarawy firma il terzo gol : All'Olimpico Roma e Torino aprono le danze per la Serie A nel nuovo anno. I giallorossi di Di Francesco, dopo le vittorie su Sassuolo e Parma, sono rientrati prepotentemente nella corsa al quarto...

Roma - Di Francesco : "El Shaarawy e Manolas out - Florenzi da valutare" : Eusebio Di Francesco, 50 anni, sulla panchina della Roma dal 2017. Lapresse C'è da cancellare la delusione della scorsa stagione, quando la Roma uscì proprio agli ottavi in casa contro il Torino, in ...

Roma - tutto fermo per il rinnovo di El Shaarawy : la situazione : Secondo La Gazzetta dello Sport , è tutto fermo per il rinnovo di contratto di Stephan El Shaarawy , che ha un accordo con i giallorossi in scadenza nel giugno 2020. Le trattative iniziate dal suo fratello-manager qualche ...

La Roma recupera El Shaarawy e Dzeko prenota la maglia col Parma : I prossimi 180 minuti con Sassuolo e Parma saranno decisivi per Di Francesco , messo in discussione da Pallotta dopo i risultati di inizio stagione che hanno spedito la Roma al decimo posto in ...

Roma - Di Francesco recupera El Shaarawy. Dzeko prenota la maglia da titolare con il Parma : I prossimi 180 minuti con Sassuolo e Parma saranno decisivi per Di Francesco , messo in discussione da Pallotta dopo i risultati di inizio stagione che hanno spedito la Roma al decimo posto in ...