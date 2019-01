Le città più brutte d' Inghilterra | Blackburn | prima parte - il centro

L’Eredità - la campionessa e la sua gaffe sulla “città più a sud” : gaffe choc a L’Eredità. Non è certo la prima volta che il pubblico del quiz show di Raiuno assiste a una brutta figura di un concorrente. Nella storia del programma, infatti, si sono susseguite gaffe davvero clamorose. Alcuni esempi. Qualche tempo fa, alla concorrente Cristina, Insinna aveva chiesto “in che anno gli ebrei italiani riacquistano i diritti negati dalle leggi razziali”. La risposta? 1989, cioè 50 anni dopo la fine della Seconda ...

Legambiente : Brescia - Lodi e Monza sono le tre città più inquinate d'Italia : In Lombardia l'aria sarebbe irrespirabile. E' qui, infatti, che - secondo il rapporto annuale di Legambiente - si trovano le tre città più inquinate d'Italia: Brescia, "indossa" quest'anno la maglia nera, seguita a breve distanza da Lodi e Monza. Le analisi dell'associazione ambientalista - che ha rilevato soprattutto le emissioni inquinanti del traffico, del riscaldamento domestico, delle industrie e delle pratiche agricole - hanno denunciato ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Se recessione - mettiamo in sicurezza i più deboli' : PENSIONE DI cittadinanza 'Quando parliamo di rivoluzione nel mondo del lavoro non parliamo solo di un'erogazione di soldi a chi è in difficoltà ma anche di un percorso nuovo in cui lo Stato ti aiuta ...

Reddito di cittadinanza - il videomessaggio di Grillo : “È la più grande manovra finanziaria della storia” : Il Reddito di cittadinanza “è partito da me e Casaleggio con le parole guerrigliere, adesso è un combattimento di bilancio. Non fatevi infinocchiare dalla comunicazione, andateci giù pesante”. È uno dei passaggi del videomessaggio di Beppe Grillo, che ha chiuso l’evento M5s sul Reddito di cittadinanza.”Abbiamo contro questa sinistra, destra, sopra e sotto. Scompare la povertà, la miseria con intuizioni economico ...

Smog : Legambiente - Padova sesta città più inquinata d'Italia (2) : (AdnKronos) - "E’ doverosa - continua Passi - la limitazione della circolazione dei mezzi più inquinanti prevista fino al 31 marzo: per altro dovrebbe scattare nuovamente anche il blocco degli euro 4 visto che dal 29 dicembre per 4 giorni consecutivi il Pm10 ha superato il limite di legge. Ma per ba

Smog : Legambiente - Padova sesta città più inquinata d'Italia : Padova, 22 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 sono state 26 le città (un capoluogo su quattro) ad oltrepassare il limite quotidiano del Pm10 fissato per legge a 50 µg/mc, come media giornaliera, da non superare per più di 35 giorni l’anno. A guidare la top ten delle città più critiche per le polveri sottil

Reddito di cittadinanza - al via l’evento M5S. Di Maio : “Nessuno rimarrà più indietro” : È partito al 'Nazionale Spazio Eventi' di Roma l'evento M5s per presentare il Reddito di cittadinanza. Tra maxischermi e slide, con i consueti colori blu e giallo, e lo slogan 'Nessuno rimarrà più indietro'. Ad aprire la convention è Luigi Di Maio, capo politico del Movimento: "Quando dicevo che avremmo abolito la povertà intendevo questo. Con i 780 euro del Reddito di cittadinanza aiuteremo le fasce più deboli della popolazione".Continua a ...

In qualsiasi altra città il Napoli farebbe più spettatori : 19.448 spettatori Napoli-Lazio 19.448 spettatori. Un dato che ormai non fa nemmeno più notizia. Lo stadio in città è sempre più virtuale. Concetto caro a De Laurentiis ma il presidente del Napoli intente per stadio virtuale quegli appassionati che seguono la propria squadra pur non guardando le partite dal vivo. Quegli appassionati che magari acquistano la maglia ufficiale su Amazon. Lo stadio virtuale a Napoli è un concetto diverso. Che però il ...

Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più' : "Presto una conferenza Stato-Regioni sul reddito di cittadinanza" : "Il punto critico dei decreti di reddito di cittadinanza e quota 100 è l'assenza di uno sguardo rivolto al futuro. La mia riforma era dedicata ai figli dello stesso ministro Salvini. Ora si guarda esclusivamente all'oggi, agli italiani che voteranno a maggio alle Europee e magari alle politiche successive. Non importa se non ci sono risorse, si mettono le clausole di salvaguardia". Lo dice Elsa Fornero, ospite di 'In mezz'ora in ...

Roma - il Comune studia bonus per chi usa la bicicletta : “Un premio per rendere più vivibile la nostra città” : Andare in bicicletta a Roma potrebbe pagare. Nel senso che potrebbe essere proprio il Comune a retribuire gli indomiti ciclisti. L’amministrazione capitolina pentastellata, infatti, sta studiando la possibilità di introdurre un bonus in denaro – o attraverso altri benefit, si vedrà – in favore di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti. Una misura già sperimentata a Bari e a Cesena, dove gli enti pubblici rimborsano anche 25 centesimi ...

Reddito di cittadinanza - la vergogna grillina : importi più bassi - tutti al sud - e briciole ai disabili : È il Reddito delle grandi bugie , perché i Cinque Stelle sono riusciti nella doppia impresa di mentire ai loro elettori e alla Lega . Ai primi hanno promesso un assegno assai più consistente di quello ...