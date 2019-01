Compromessi sposi in programmazione al Cinema Kennedy

Compromessi sposi : La tematica politica e il confronto tra un ex uomo di sinistra, ora rappresentante dei Cinquestelle, e un berlusconiano, che ora probabilmente vota Lega, è solo vagamente accennata quando poteva dare ...

'Compromessi sposi' : Abatantuono e Salemme consuoceri molto bellicosi : Una commedia scoppiettante con due assi della comicità e non solo: Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme come Totò e Fabrizi dei giorni nostri in "Compromessi Sposi". Ritmo infallibile grazie alla ...