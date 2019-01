Calendario ciclismo 2019 | date e programma di tutte le gare Tutte le classiche e i

Ciclismo - tutto il Calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Calendario ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si chiuderà questo fine settimana ad Hong Kong (Cina) la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Tra giovedì 24 e domenica 27 gennaio andrà infatti in scena la sesta tappa del massimo circuito internazionale, ultimo grande appuntamento prima dei Campionati Mondiali in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow (Polonia). Per l’Italia saranno presenti tredici atleti (sette donne e sei uomini) con consistenti ambizioni di ...

