Cadel Road Race – Nel criterium di Melbourne la spunta la Quick Step Floors | applausi per

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Viviani ancora protagonista: l’azzurro guida la classifica degli sprinter della Towards ZerodellaEvans Great Ocean2019 Dopo il Tour Down Under 2019, i ciclisti sono pronti a sfidarsi nuovamente, ancora una volta in Australia, nellaEvans Great Ocean2019, corsa che si disputerà domenica. In attesa della sfida di un giorno che regalerà sicuramente tanto spettacolo, i corridori dei team partecipanti hanno sfrecciato in sella alle loro bici colandato in scena sul circuito Albert Park di F1.Per quanto riguarda gli uomini, è stata laFloor si Elia Viviani ad aggiudicarsi la Towards Zero, dopo un totale di 74,2km. Il corridore italiano ha trionfato nella classifica individuale degli sprinter.Classifica Team 1. DECEUNINCK –– 95 pt 2. TEAM JUMBO-VISMA – 57 3. BORA – HANSGROHE – ...