Astrofisica | un quasar doppio per misurare l’espansione dell’Universo

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Quanto rapidamente si sta espandendo l’Universo? Un team internazionale di astronomi ha sviluppato un nuovo metodo per trovare una risposta a questa domanda e forse per fare un passo verso la soluzione dell’enigma. I loro risultati sono stati pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Il succo della questione – spiega Global Science – ruota attorno alla costante di Hubble, un numero che mette in relazione tra loro le distanze delle galassie con lo spostamento verso il colore rosso della loro luce. Lo spostamento verso il rosso, o redshift, è dovuto al fatto che la galassia si allontana, e la sua luce viene “stirata” verso frequenze maggiori, ovvero quelle associate al colore rosso. Le stime attuali della costante di Hubble vanno da circa 67 a 73 chilometri al secondo per megaparsec (1 megaparsec equivale a 3.26 milioni di anni luce), e questo ...