Amanda Knox: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia, i suio diritti di difesa

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Ladiriconosce che l’Italia ha violato il diritto alladidurante l’interrogatorio del 6 novembre 2007, ma non ha ricevuto prove che confermino i maltrattamenti da parte della polizia durante lo stesso interrogatorio. L’Italia è stata dunqueta e dovrà pagare alla18mila euro.I giudici si sono espressi sul ricorso presentato dalla stessa, la ragazza americana primata in primo grado e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto la notte di Halloween del 2007. Ladil’Italia a pagare 10.400 euro aper danni morali.ne aveva chiesti 500mila. La, in una sentenza che diventerà definitiva solo tra tre mesi, se le parti non ricorreranno in appello, hato l’Italia anche a pagare otto mila euro per le spese legali.aveva ...