FMI – I talenti azzurri della velocità impegnati nel primo raduno collegiale 2019

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)a Ottobiano per iFMIL’eccellenza dell’Ottobiano Motorsport (PV) ha sancito il via ufficiale all’intensa stagionedi attività organizzate dal Settore Tecnico e destinate aiFMI. Complessivamente 20 dei 25 piloti coinvolti nel progettoFederazione Motociclistica Italiana hanno preso parte, nella giornata di martedì 22 gennaio, aldell’anno nuovo, in questa circostanza sullo sterrato in sella alle moto da cross.Nonostante il clima rigido e le temperature tipicamente invernali, iFMI hanno massimizzato il tempo a loro disposizione per accrescere la personale preparazione tecnico-agonistica in vista degli impegni agonisticistagione. Il lavoro compiuto dal Settore Tecnico FMI, in questa circostanza con ...