Biathlon : via a gare Cdm ad Anterselva : ANSA, - BOLZANO, 23 GEN - Domani si apre la settimana di Coppa del mondo di Biathlon ad Anterselva. Fino a domenica verranno disputate complessivamente sei gare

Biathlon – Coppa Italia Fiocchi - Viviani leader del circuito Junior femminile : Nella sprint di Coppa Italia Fiocchi belle performance per i biathleti del comitato FISI Alpi Centrali Una domenica perfetta quella dei biathleti del Comitato FISI Alpi Centrali impegnati nella prova sprint del circuito di Coppa Italia Fiocchi che si è svolta a Brusson in Valle d’Aosta. Francesca Viviani (Sci Club Alta Valtellina) centra il secondo posto nella classifica Junior femminile e mantiene la leadership della classifica ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Italia nella staffetta femminile al via senza Lisa Vittozzi : I tecnici dell’Italia femminile di Biathlon scelgono l’alternanza e pensano alla Coppa del Mondo: dopo aver concesso una gara di riposo a Dorothea Wierer in quel di Oberhof, domani toccherà a Lisa Vittozzi tirare il fiato nella staffetta femminile. Assieme a Wierer, che sarà in apertura, forse la frazione meno dispendiosa, ci saranno Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier. Non fa questi discorsi invece (in ottica ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : sprint maschile rinviata a data da destinarsi : Una notizia che era un po’ nell’aria ed oggi è arrivata la conferma. La sprint maschile di Ruhpolding, valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2019, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle eccezionali nevicate che si stanno concentrando in Germania. Per questo, come riporta dal profilo twitter della IBU, le autorità locali hanno deciso di non togliere lo stato di emergenza e conseguentemente la gara prevista domani ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe scappa via : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 - Laura Dahlmeier non sarà al via : “Ho deciso di saltare questa tappa per concentrarmi sugli allenamenti” : Laura Dahlmeier non sarà al via della tappa di Oberhof (Germania), primo appuntamento dell’anno per la Coppa del Mondo di Biathlon. La fuoriclasse tedesca ha annunciato attraverso un post su Facebook il forfait per questo appuntamento, scegliendo di concentrarsi sugli allenamenti in modo da ritrovare pienamente la condizione ottimale. Dahlmeier, dopo il periodo di stop, era rientrata in gara a Nove Mesto riuscendo a centrare subito un secondo ...

