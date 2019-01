Renzo Bossi fa affari in Russia nel campo dell' import-export

Renzo Bossi - lo scoop : la società con cui fa affari con la Russia di Putin : Lo avevamo lasciato che faceva l'agricoltore, producendo formaggi e salumi. Lo ritroviamo, fresco di condanna a 30 mesi di carcere per le spese pazze in Lombardia dove ha fatto il consigliere regionale dal 2010 al 2012, a occuparsi di import-export con la Russia di Putin. La notizia la svela l'agenz

Cene e “altri servizi di presunta rappresentanza” - tra i condannati anche Renzo Bossi e Nicole Minetti : Due anni e 6 mesi per Renzo Bossi e un anno e 8 mesi per Nicole Minetti. Questa la sentenza per il figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi e l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi emessa dal tribunale di Milano chiamato a decidere su 57 tra ex consiglieri ed ex assessori lombardi accusati in gran parte di peculato, alcuni di truffa, per avere presentato rimborsi ingiustificati per pranzi, Cene e "altri servizi di presunta ...

Nicole Minetti e Renzo Bossi condannati per le "spese pazze" al Pirellone : Lei oggi fa la deejay in quel di Miami, lui gestisce un'azienda agricola nelle valli di Varese. I tempi in cui Nicole Minetti e Renzo Bossi sedevano come consiglieri regionali della Lombardia al Pirellone sono lontani. Sembrano addirittura di un'altra era geologica, in epoca di grillini al governo.

Fondi Lombardia : condannato Renzo Bossi : ANSA, - MILANO, 18 GEN - Il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e sei mesi Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l'ex igienista dentale di Silvio ...

Ora Renzo Bossi lavora nell'azienda di famiglia : Del mondo dello spettacolo è un assiduo frequentatore di Francesco Facchinetti e recentemente è stato anche pizzicato al party natalizio della sua agenzia mentre si divertiva a scattare selfie con ...

Renzo Bossi - la nuova vita del Trota : ora si fa chiamare The Importance of Being Bossi : Vi ricordate di Renzo Bossi , 'il Trota'? Spy nel numero in edicola venerdì 21 dicembre ha scoperto cosa fa oggi il figlio minore del fondatore della Lega, da anni lontano dalla politica. Vive ad Agrate , in provincia di Milano, ma pare che abbia anche un appartamento in zona City life, tra i quartieri più costosi in Italia. È a capo dell'azienda agricola di famiglia , motivo ...

Renzo Bossi - vi ricordate del Trota? Come campa oggi - 'con chi fa i quattrini' : ... "il Trota"? Il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 21 dicembre ha scoperto cosa fa oggi il figlio minore del fondatore della Lega, da anni lontano dalla politica. Vive ad Agrate, in ...