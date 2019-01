Israele colpisce i Pasdaran in Siria | “Cacceremo l’Iran” 

lastampa

: RT @francofontana43: Israele colpisce in Siria L’Iran minaccia: vi distruggeremo @dafrattini, @Corriere - BrunoMaggi : RT @francofontana43: Israele colpisce in Siria L’Iran minaccia: vi distruggeremo @dafrattini, @Corriere - francofontana43 : Israele colpisce in Siria L’Iran minaccia: vi distruggeremo @dafrattini, @Corriere - Davide_Pancotti : RT @ElioLannutti: Israele, cecchino colpisce palestinese disarmato e i commilitoni esultano. Il video finisce in rete, il ministro: “Merite… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) La battaglia aerea frae Iran insi gioca per la prima volta a viso aperto, con lo Stato ebraico che rivendica gli ultimi raid come mai ha fatto prima e illustra le operazioni con tweet, foto e filmati per dimostrare che è in grado di contrastare ifino alle porte di Damasco, e che il prossimo ritiro americano dal territorio ...