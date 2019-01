Dopo Lino Banfi all’Unesco | Buzzanca console e Gigi & Andrea all’Onu

Avellino - pusher fugge al blocco dei Carabinieri : arrestato Dopo un folle inseguimento : Avellino, 18 gennaio – Un pusher di 33 anni originario di Frigento (AV), non si è fermato al posto di blocco imposto dai Carabinieri della locale stazione nella mattinata di ieri. L’uomo ha iniziato così la sua folle corsa, innescando l’inseguimento, nel tentativo di fuggire al controllo dei militari della Compagnia. dopo un’affannosa rincorsa, il pusher è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento nonché ...

Cagliari - Berlusconi Dopo 12 anni torna sul predellino : “Realizzerò i vostri sogni”. Poi sbaglia la data delle elezioni : “Voglio contribuire a realizzare i progetti e i sogni che portate nel cuore per voi e per le persone a cui volete bene”. Cosi’ l’ex premier Silvio Berlusconi si è rivolto alla folla che lo ha accolto a Cagliari, al secondo e ultimo giorno di tour elettorale per le suppletive del 20 gennaio. Il leader di Forza Italia per parlare alla gente, assiepata intorno alla sua auto, è salito sul predellino del veicolo per vedere ...

Choc in ospedale : si sveglia in obitorio con una cartellino all’alluce - quello che accade Dopo è assurdo : Morta, risorta e morta di nuovo. Non è fantasia ma l’atroce storia toccata in sorta ad una donna di 62 anni. Succede in Russia. La donna, a quanto si apprende, era stata dichiarata morta dai medici del nosocomio locale dopo una malore. dopo, come da prassi, è stata trasferita nella cella frigorifero dell’obitorio in attesa degli esami del caso che stabilissero le cause delle morte. E fin qui tutto normale. Solo che poco dopo si è svegliata. A ...

Il palinsesto dedicato a Leonardo si arricchisce di nuovi progetti e - Dopo New York - verrà presentato a Londra - Parigi - Berlino - Milano ... : I nove mesi di celebrazione del quinto centenario della morte di Leonardo rappresentano un'ulteriore occasione per visitare Milano, che vede crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del mondo: ...

Adrano (CT) : “Agnellino gettato come un rifiuto Dopo le Feste” : “Un agnellino senza vita è stato gettato tra cumuli di rifiuti in via San Filippo, accanto palazzo Ciancio, ad Adrano (Catania). Un’immagine raccapricciante che descrive la miseria umana. È un gesto ignobile che va contro i valori del Natale. Quel cucciolo rappresenta un messaggio di Pace e di Vita. Chiediamo al Sindaco Angelo D’Agate di far rispettare le norme sullo smaltimento di carcasse di animali a tutela delle condizioni igienico-sanitarie ...

Ufficiale la data de La Porta Rossa 2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession - in onda da febbraio 2019 Dopo le repliche : Il debutto de La Porta Rossa 2 ha finalmente una data Ufficiale: il noir con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, che lo scorso anno ha ottenuto un grande successo di pubblico su Rai2, torna in onda nei primi mesi del 2019. E non solo con i nuovi episodi. Per preparare il pubblico al ritorno della serie, Rai2 trasmetterà in replica la prima stagione dal 13 gennaio, per poi mandare in onda la seconda esattamente un mese dopo, il 13 ...

Bimbo morto Dopo circoncisione - migliora il fratellino : Roma, 24 dic., AdnKronos, - migliorano le condizioni del bambino nigeriano di due anni sottoposto a circoncisione rituale in un appartamento a Monterotondo insieme al fratello gemello che è, invece, ...

Bimbo morto Dopo circoncisione - migliora il fratellino : migliorano le condizioni del bambino nigeriano di due anni sottoposto a circoncisione rituale in un appartamento a Monterotondo insieme al fratello gemello che è, invece, deceduto. Il bambino, in un primo momento trasportato all’ospedale Sant’Andrea, è stato poi stabilizzato e trasferito al Policlinico Gemelli. I parametri vitali, a quanto si apprende, sono stabili e il piccolo resta ricoverato in terapia intensiva ...

Muore a 2 anni Dopo la circoncisione in casa : grave anche il fratellino : di Ermanno Amedei La procura di Tivoli che coordina le indagini con due sostituti procuratori, il pm di turno Filippo Guerra, Antonio Altobelli pm di turno violenze di genere e danni minori oltre al ...