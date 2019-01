Action Launcher 39 integra la nuovissima app Action Dash dedicata al Digital Wellbeing

tuttoandroid

(Di martedì 22 gennaio 2019) L'aggiornamento alla versione 39 diintroduce l'zione utile e non intrusiva dellaappal(Benesseree) per tutti i dispositivi Android, con cui è possibile visualizzare ulteriori dettagli del dispositivo come il tempo di attività dello schermo e le notifiche delle app.L'articolo39laappalper tutti i dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.