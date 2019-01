Mathera | con H e senza vergogna

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Da qualche ora Matera è Capitale della Cultura, con tutti i commentatori a calcare sullae il riscatto della più antica città europea ancora abitata. La "nazionale" che De Gasperi usò per avallare l'ordinanza di sgombero dei Sassi, fu portata sotto gli occhi di tutti dal lavoro letterario di Carlo Levi, egregiamente affiancato anche dalle sue opere pittoriche conservate in città a Palazzo Lanfranchi.Poi avvenne quello che definiscono il riscatto, da molti raccontato come se nella storia fosse un atto dovuto, una sorta di Rinascimento dopo un puzzolente medioevo.Matera, meglio sarebbe scriverla con l'H come riportato negli affreschi della sala degli stemmi del palazzo arcivescovile, merita qualche considerazione di più. Siamo sicuri che unaattribuita ingiustamente, necessiti un riscatto? Un film scardina questa ...