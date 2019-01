huffingtonpost

La spettatrice fa smorfie di disappunto, Toni Servillo la 'caccia' dal teatro

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Si può dare fastidio aanche rimanendo in silenzio. È ciò che ha imparato a sua spese unadelBellini di Napoli, che si è fatta rimprovera dall'attoredurante la rappresentazione di Elviraa causa delle suediavrebbe interrotto lo spettacolo e rimproverato la signora, invitandola ad abbandonare la sala. Secondo Fanpage non è la prima volta che accade: aveva già "to" degli spettatori in altre tre occasioni.A raccontare l'accaduto è Ano Riscetti, un giornalista che stava assistendo allo spettacolo da spettatore. "Increscioso. Questo è il termine con il quale definisco quanto successo ieri sera alBellini di Napoli", ha scritto sul suo profilo Facebook. "Tony, ha interrotto lo spettacolo, ha raggiunto il proscenio e si è rivolto ...