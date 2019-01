In foto ed in video l’LG G8? Un vortice di conferme e smentite

optimaitalia

(Di lunedì 21 gennaio 2019)Non romperà gli schemi LG G8, almeno stando ad alcuni dei primi render trapelati che lo riguardano. Il device dovrebbe essere presentato in seno al MWC 2019 di Barcellona, nella data in cui Xiaomi lancerà a propria volta i suoi terminali. In fede ai render, di cui potrete osservare le immagini ed un brevein calce all'articolo, l'azienda asiatica potrebbe aver puntato su una doppiacamera posteriore con disposizione orizzontale, optando per lo stesso schieramento anche sul versante frontale. Il display dovrebbe essere pari a 6.1 pollici, contraddistinto da un notch più o meno generoso. Presente anche il chin, che genera un certo ingombro. Sul retro si fa notare il lettore di impronte digitali, ed in basso la porta USB Type-C, il jack per le cuffie da 3.5mm e la griglia degli altoparlanti.LG G8 dovrebbe affidarsi alla tecnologia di conduzione sonora ossea, puntando sul ...