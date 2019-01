ASUS Zenfone Max Pro M1 si aggiorna con le patch di sicurezza Android di gennaio

Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1 - Nokia 6 - Nokia 7.1 - Nokia 3.1 Plus - Samsung Galaxy S8 - Galaxy A5 (2016) - Galaxy A5 (2017) - Moto G5S Plus - Sony Xperia XZ3 - Xperia XZs - Xperia XZ2 - Xperia XZ2 Compact - Xperia XZ2 Premium - ASUS Zenfone 4 Max e ZenFone 4 Selfie : Nuovi aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus e tanti altri L'articolo Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus, Sony Xperia XZ3, Xperia XZs, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie proviene da ...

Ritorna la macchia gialla per il display dell’ASUS Zenfone 3 : situazione a gennaio 2019 : Si torna a parlare in questi giorni della questione inerente l'Asus ZenFone 3, almeno per quanto concerne un argomento delicato come quello dell'apparizione della macchia gialla in prossimità del bordo laterale. All'interno del display. Gli utenti più attenti probabilmente ricorderanno che avevo già trattato l'argomento poco meno di cinque mesi fa su OptiMagazine, quando giunsero le prime segnalazioni da parte degli utenti italiani. Oggi 17 ...

Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1 - ASUS Zenfone 4 - Sony Xperia XZ1 - XZs e XZ1 Compact e Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8 : Stasera una pioggia di Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1, ASUS ZenFone 4, Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact, Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8

Al trotto l’ASUS Zenfone 4 - con il primo aggiornamento del 2019 : Il primo aggiornamento dell'anno 2019 si affaccia anche per gli ASUS ZenFone 4 (modello ZE554KL), che dà una sforbiciata al software, in modo da ottimizzarlo per migliorare l'esperienza di utilizzo quotidiana. Si tratta di piccolo e semplici ritocchi, pur sempre molto graditi agli utenti. Il firmware porta il sistema operativo alla versione WW_15.0610.1901.22, con patch di sicurezza del 1 gennaio 2019 (l'ultima fin qui disponibile), ed ...

Sforbiciata al prezzo per Huawei P20 Pro e ASUS Zenfone 3 con offerte MediaWorld di gennaio : Di certo non mancano le alternative in questo scorcio iniziale di 2019 per coloro che cercano un nuovo smartphone sfruttando le offerte MediaWorld. Appena tre giorni fa, su queste pagine, abbiamo condiviso i dettagli di una nuova campagna online da parte della nota catena, come avrete percepito dal nostro articolo, ma oggi 15 gennaio possiamo già andare oltre. Almeno per quanto riguarda il pubblico che ha nel mirino device come i vari Huawei P20 ...

Nuovo approccio dell’assistenza per ASUS Zenfone 3 con problemi alla fotocamera nel 2019 : Trapelano proprio in queste primissime settimane del 2019 alcuni interessanti spunti, tramite i feedback di coloro che si sono rivolti all'assistenza dopo aver riscontrato problemi con il proprio Asus ZenFone 3. Inutile dire che la questione verte attorno alla mancata messa a fuoco della fotocamera, con l'approccio da parte del produttore che sembra essere cambiato negli ultimi tempi. Nella seconda metà del 2018, infatti, ho riscontrato che ...

Aggiornamenti in roll out per Moto X4 - HONOR 9 Lite - Essential Phone PH-1 - ASUS Zenfone Max M2 e Max Pro M2 : Oggi nuova "pioggia" di Aggiornamenti per per Motorola Moto X4, HONOR 9 Lite, Essential Phone PH-1, ASUS Zenfone Max M2 e Zenfone Max Pro M2

Ancora non funziona la fotocamera frontale dell’ASUS Zenfone 2 : il verdetto finale : Tocca tornare su un argomento purtroppo mai passato di moda per alcuni utenti in possesso di un Asus ZenFone 2. Nonostante lo smartphone sia stato lanciato sul mercato più di tre anni fa, il suo rapporto tra qualità e prezzo comporta che Ancora oggi tante persone lo utilizzino senza tentennamenti. Lo diciamo subito, a parte la normale usura della batteria, le prestazioni generali di questo prodotto risultano Ancora in linea con gli standard di ...

Una tormento la fotocamera dell’ASUS Zenfone 3 : riecco il problema al flash e la soluzione : Sono mesi ormai che vi parliamo di problemi alla fotocamera per l'Asus ZenFone 3. Durante il 2018 è cresciuto a dismisura il numero di utenti che si è lamentato per la questione della messa a fuoco, al punto da concludere che solo l'assistenza può venire in soccorso del pubblico. Spesso con la riproposizione del medesimo problema a distanza di mesi. Tuttavia, per gli amanti della fotografia è possibile individuare anche un'altra criticità, ...

Rinfrescata la valutazione dell’usato per ASUS Zenfone 3 a fine 2018 : i prezzi ideali : Sta crescendo a dismisura il numero di utenti interessato alla vendita di un Asus ZenFone 3, al punto che i discorsi inerenti la valutazione dell'usato potrebbero fare la differenza per il pubblico italiano. Nello specifico, oggi 29 dicembre qual è il prezzo consigliato per l'eventuale acquisto da parte dei "cercatori di occasioni" e di coloro che invece stanno valutando la possibilità di cederlo? Parto da un presupposto, e cioè che rispetto al ...

Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di dicembre - ASUS Zenfone Max Pro M2 alcuni miglioramenti per la fotocamera : Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di dicembre, ASUS Zenfone Max Pro M2 alcuni miglioramenti per la fotocamera. Pronti ad aggiornare i dispositivi?

ASUS Zenfone 5Z : aggiornamento ad Android Pie 9.0/ Disponibile il download per l'upgrade dell'Os : ASUS ZenFone 5Z: aggiornamento ad Android Pie 9.0. Disponibile il download per l'upgrade del sistema operativo a partire da oggi

Prima del tempo Android 9 Pie su ASUS Zenfone 5Z : link download manuale anche per gli italiani : Chi ha scelto l'Asus ZenFone 5Z come suo dispositivo, oggi 287 dicembre, ha un motivo in più per andarne fiero. Android 9 Pie abbinato all'ultima interfaccia ZenUi del produttore ha iniziato a fare capolino tra i dispositivi venduti a Taiwan:dunque anche la diffusione globale dello stesso importante pacchetto software non dovrebbe tardare. Android 9 Pie su Asus ZenFone 5Z giunge con la build 90.10.138.157_20181222 ed ha un peso abbatsanza ...

ASUS Zenfone 5Z brucia le tappe : rilasciato Android 9 Pie a Taiwan - e si può già installare da noi : In ASUS si sono superati e ZenFone 5Z ha bruciato le tappe scavalcando le aspettative più rosee: la ZenUI basata su Android 9 Pie è in rilascio a Taiwan